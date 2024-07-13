Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tim Bulutangkis Indonesia Bertolak ke Prancis Jelang Olimpiade Paris 2024, Fajar Alfian: Mohon Doanya

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |20:06 WIB
Tim Bulutangkis Indonesia Bertolak ke Prancis Jelang Olimpiade Paris 2024, Fajar Alfian: Mohon Doanya
Fajar Alfian dan tim bulutangkis Indonesia bertolak ke Prancis sore tadi (Foto: PBSI)
A
A
A

TIM Bulutangkis Indonesia bertolak ke Prancis menjelang Olimpiade Paris 2024 pada Sabtu (13/7/2024). Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian meminta doa dan dukungan dari masyarakat Tanah Air.

Pasukan Merah-Putih diberangkatkan dalam dua kloter menggunakan maskapai Emirates EK357 pada pukul 17.40 WIB, dan Qatar Airways QR957 pada pukul 18.30 WIB.

Nantinya, tim bulu tangkis Indonesia akan mampir terlebih dulu ke kota Chambly untuk melakukan pemusatan latihan (TC). Fajar Alfian dan kolega akan berlatih di sana selama kurang lebih 10 hari.

Setelah itu, mereka baru akan bertolak ke perkampungan atlet di Paris pada 24 Juli 2024 mendatang. Laga perdana cabang olahraga bulu tangkis sendiri akan berlangsung pada 27 Juli 2024.

Berangkat ke Prancis, Fajar membawa segudang harapan dari Indonesia. Tandem Muhammad Rian Ardianto itu pun meminta doa dan dukungan dari masyarakat Tanah Air.

"Hari ini kami berangkat menuju Olimpiade Paris 2024," kata Fajar dikutip dari rilis resmi PBSI, Sabtu (13/7/2024).

Halaman:
1 2
