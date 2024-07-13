Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Latihan Ganda Putri Malaysia Dibantu 4 Pemain Indonesia Jelang Olimpiade Paris 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |01:39 WIB
Latihan Ganda Putri Malaysia Dibantu 4 Pemain Indonesia Jelang Olimpiade Paris 2024
Pearly Tan/Thinaah Muralitharan dapat bantuan dari empat pemain Indonesia jelang Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@__pearlytan)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pearly Tan/Thinaah Muralitharan akan tampil di Olimpiade Paris 2024. Ternyata, selama ini keduanya berlatih dibantu empat atlet dari Indonesia.

Tan/Muralitharan akan menjadi salah dua dari total 26 atlet Malaysia yang akan tampil di Olimpiade Paris 2024. Ini merupakan penampilan debut ganda putri ranking 13 dunia itu di ajang Olimpiade.

Pearly Tan/Thinaah Muralitharan

Tak mau penampilan debut berakhir sia-sia, Tan/Muralitharan sudah berlatih sejak lama. Menariknya, sesi latihan jawara French Open 2022 itu dibantu oleh empat atlet dari Indonesia. Mereka adalah Ade Yusuf, Gerardo Rizqullah, Rian Swastedian, dan Alfian Firsada.

Menurut laporan The Star Malaysia, keempat atlet Indonesia itu membantu Tan/Muralitharan dalam sesi latih tanding atau sparring. Menurut Thinaah, keempat atlet Indonesia itu membantunya berkembang.

"Masing-masing dari mereka punya karakteristik yang berbeda. Hal ini benar-benar membantu kami belajar dan beradaptasi dengan berbagai macam permainan dan taktik karena gaya bermain mereka yang berbeda,” kata Muralitharan, dilansir dari The Star Malaysia, Sabtu (13/7/2024).

Keempat atlet Indonesia itu memang cukup berpengalaman di dunia bulu tangkis. Salah satunya adalah Rian Swastedian yang pernah berpasangan dengan Masita Mahmudin saat menjuarai Vietnam International 2015.

Halaman:
1 2
