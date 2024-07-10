Pesan Jokowi kepada Kontingen Indonesia Jelang Olimpiade Paris 2024: Optimis dan Bertanding dengan Penuh Semangat!

Presiden Jokowi lepas Kontingen Indonesia yang bakal berjuang di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Raka Dwi Novianto/MPI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada 29 atlet Indonesia yang akan berjuang di Olimpiade Paris 2024. Dalam acara pelepasan kontingen Indonesia di Halaman Depan Istana Merdeka, Rabu (10/7/2024), Jokowi tepatnya berpesan agar seluruh atlet Tanah Air bisa optimis dan bertanding dengan penuh semangat.

Dalam sambutannya, Jokowi menyebut bahwa seleksi untuk atlet yang berlaga untuk Olimpiade sangat ketat. Maka dirinya mengatakan bahwa mereka yang hadir merupakan atlet pilihan.

"Saya tau untuk menjadi anggota delegasi ke olimpiade ini seleksinya sangat ketat. Jadi sodara-sodara adalah atlet-atlet pilihan. sekali lagi yang diseleksi secara ketat. Atlet pilihan yang akan tampil di ajang dunia yang sangat bergensi yaitu arena olimpiade," kata Jokowi dalam sambutannya, dikutip Rabu (10/7/2024).

Mata dunia, kata Jokowi, akan tertuju semuanya pada penampilan para atlet. Rakyat indonesia juga akan menaruh banyak harapan kepada atlet-atlet yang berlaga pada Olimpiade di Paris tersebut.

"Oleh karena itu persiapkan diri dengan baik, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan diri untuk bertanding dan harapan kita berhasil dan menang dan pulang membawa medali," kata Jokowi.