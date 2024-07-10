Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kelar MotoGP Jerman 2024, Marc Marquez Berharap Gresini Ducati Bisa Contek Data Motor Jorge Martin dan Francesco Bagnaia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |02:00 WIB
Kelar MotoGP Jerman 2024, Marc Marquez Berharap Gresini Ducati Bisa Contek Data Motor Jorge Martin dan Francesco Bagnaia
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP Tim Gresini Ducati, Marc Marquez senang karena masih berada di posisi tiga besar pada klasemen sementara MotoGP 2024 sebelum jeda musim panas tiba. Kini Marquez pun berharap motor Desmosedici GP23 bisa lebih cepat ketika liburan musim panas berakhir.

Untuk bisa membuat motor tahun lalu itu lebih cepat, Marquez menilai Gresini Ducati harus mencontek data motor Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Pramac Ducati). Sebab menurut Marquez, Bagnaia dan Martin merupakan pembalap Ducati tercepat sampai saat ini.

Ya, Marquez menilai masih cukup banyak hal yang perlu dibenahi Gresini Ducati pada paruh musim kedua MotoGP. Semua itu agar dirinya dan Alex Marquez bisa selalu tampil sempurna di setiap balapan.

Marquez ingin kejadian finis podium bersama sang adik, Alex seperti di MotoGP Jerman 2024 bisa terulang di balapan selanjutnya. Untuk mewujudkan itu semua, maka ia menilai Gresini harus meningkatkan kecepatan motor Desmosedici GP23.

Menurut Marquez, sejauh ini dirinya kesulitan ketika balapan berlangsung, baik itu saat sprint race atau balapan utama. Jika bisa memperbaiki permasalahan itu, maka Marquez optimis Gresini Ducati bisa semakin menakutkan di paruh kedua MotoGP 2024 nanti.

Marc Marquez bersama Alex Marquez

“Selain itu, satu-satunya hal yang perlu kami perbaiki di paruh kedua musim ini adalah mencoba membuat akhir pekan (bebas masalah) benar-benar bagus,” kata Marc Marquez, mengutip dari Crash, Rabu (10/7/2024).

Halaman:
1 2
