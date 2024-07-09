Ini Sosok Mantan Temannya di Honda yang Bikin Kesal Marc Marquez hingga Ogah Beri Maaf

Marc Marquez kesal dengan mantan temannya di Honda, Stefan Bradl, pada MotoGP Jerman 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

HOHENSTEIN-ERNSTHALL – Ini sosok mantan temannya di Honda yang bikin kesal Marc Marquez hingga sempat ogah beri maaf. Sebab, ia telanjur gusar dengan perilaku Stefan Bradl!

Keduanya sempat nyaris bertabrakan dalam sesi kualifikasi MotoGP Jerman 2024, Sabtu 6 Juli sore WIB, di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal. Ketika itu, Bradl terlihat menghalangi laju motor Marquez.

Sang pembalap tes HRC (Honda Racing Corporation) memang berada di racing line atau jalur balap pada tikungan 11. Hal itu dinilai berbahaya karena pembalap lain sedang melaju kencang.

Aksi Bradl itu menyebabkan Marquez gagal mencetak lap time bagus untuk lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2). Alhasil, pembalap tim Gresini Racing tersebut harus memulai Sprint Race dan balapan utama dari posisi 13.

Saat sesi latihan start usai kualifikasi, Bradl menampakkan gestur meminta maaf kepada Marquez. The Baby Alien yang sudah kadung kesal, tak mau memberi ampun kepada mantan rekannya di HRC tersebut.

Tak sampai di situ, Bradl lalu mendatangi garasi tim Gresini Racing guna menemui Marquez dan meminta maaf. Kali ini, pria berusia 31 tahun itu mau menerima sikap sang pembalap asal Jerman.