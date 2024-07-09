Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Sosok Mantan Temannya di Honda yang Bikin Kesal Marc Marquez hingga Ogah Beri Maaf

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |06:16 WIB
Ini Sosok Mantan Temannya di Honda yang Bikin Kesal Marc Marquez hingga Ogah Beri Maaf
Marc Marquez kesal dengan mantan temannya di Honda, Stefan Bradl, pada MotoGP Jerman 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

HOHENSTEIN-ERNSTHALL – Ini sosok mantan temannya di Honda yang bikin kesal Marc Marquez hingga sempat ogah beri maaf. Sebab, ia telanjur gusar dengan perilaku Stefan Bradl!

Keduanya sempat nyaris bertabrakan dalam sesi kualifikasi MotoGP Jerman 2024, Sabtu 6 Juli sore WIB, di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal. Ketika itu, Bradl terlihat menghalangi laju motor Marquez.

Stefan Bradl

Sang pembalap tes HRC (Honda Racing Corporation) memang berada di racing line atau jalur balap pada tikungan 11. Hal itu dinilai berbahaya karena pembalap lain sedang melaju kencang.

Aksi Bradl itu menyebabkan Marquez gagal mencetak lap time bagus untuk lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2). Alhasil, pembalap tim Gresini Racing tersebut harus memulai Sprint Race dan balapan utama dari posisi 13.

Saat sesi latihan start usai kualifikasi, Bradl menampakkan gestur meminta maaf kepada Marquez. The Baby Alien yang sudah kadung kesal, tak mau memberi ampun kepada mantan rekannya di HRC tersebut.

Tak sampai di situ, Bradl lalu mendatangi garasi tim Gresini Racing guna menemui Marquez dan meminta maaf. Kali ini, pria berusia 31 tahun itu mau menerima sikap sang pembalap asal Jerman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement