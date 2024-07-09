Fantastis, Crosser Binaan Astra Honda Tuntaskan Perjuangan di Kejuaraan Dunia MXGP Lombok 2024

Crosser Binaan Astra Honda berhasil menuntaskan perjuangan di kejuaraan dunia MXGP putaran ke-12 di Sirkuit Selaparang, Lombok dengan menggunakan CRF250R, sepeda motor trail Honda berperforma tinggi. (dok.foto AHM)

Lombok,Okezone-Dua crosser binaan PT Astra Honda Motor (AHM) Delvintor Alfarizi dan Arsenio Algifari berhasil meraih torehan positif di ajang kejuaraan dunia FIM Motocross World Championship (MXGP) kelas MX2 seri Indonesia, yang digelar Minggu, 7 Juli 2024 di Sirkuit Selaparang, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Tampil dengan catatan waktu yang konsisten Arsenio berhasil meraih poin pertamanya pada race satu dengan finish di posisi 18. Sedangkan Delvintor berhasil meraih poin di race kedua dengan finish di posisi 17. Kedua pembalap AHRT di ajang MXGP kelas MX2 menggunakan CRF250R, sepeda motor trail Honda berperforma tinggi.

Menjadi pembalap reguler bersama JM Racing Astra Honda, Delvintor yang biasa disapa Adel memulai race pertama dengan baik, namun dikarenakan kendala teknis, Adel tidak bisa menyelesaikan balapan dengan baik.

"Saya start dengan baik saat di race pertama, namun saya mengalami kendala teknis di lap pertama. Kita mencoba mengatasinya di pit, namun tidak memungkinkan. Pada race kedua, saya merasa lebih konsisten secara kecepatan dibanding saat sesi kualifikasi. Ini bukan hari yang terbaik, namun saya tetap bersyukur. Sekarang saya akan fokus istirahat dan mempersiapkan diri putaran final di Eropa," ujar Adel.

Berbekal pengalaman yang sudah dimiliki dalam bersaing dengan crosser kelas dunia lainnya, Adel berupaya tampil lebih baik di race kedua dan berhasil finish di urutan ke 17 sekaligus menambah pundi- pundi poinnya dengan total raihan 12 poin di musim ini.

Sedangkan Arsenio Algifari juga telah berupaya tampil maksimal pada akhir pekan ini. Menjadi wild card untuk kedua kalinya bersama Astra Honda Racing Team di kelas MX2, ia mendapatkan banyak pengalaman berharga. Pada race pertama dia mampu tampil konsisten dan berhasil meraih tiga poin pertamanya sebagai wild card dengan finish di posisi ke 18.