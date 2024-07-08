Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pemegang Rekor Top Speed MotoGP Sepanjang Masa, Nomor 1 Pol Espargaro

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |18:05 WIB
5 Pemegang Rekor Top Speed MotoGP Sepanjang Masa, Nomor 1 Pol Espargaro
Pembalap Test KTM, Pol Espargaro. (Foto: Instagram/polespargaro)
A
A
A

ADA 5 pemegang rekor top speed MotoGP sepanjang masa yang menarik untuk diketahui. Sebagai salah satu ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP tercatat sempat membukukan top speed 366,1 Km/jam, yang mana dicatatkan oleh test rider KTM, Pol Espargaro.

Ya, ternyata seorang rider pengembang yang justru mampu menyentuh kecepatan tertinggi di ajang balap MotoGP. Lantas bagaimana para rider lainnya, adakah nama besar seperti Valentino Rossi atau Marc Marquez yang masuk ke dalam 5 besar top speed MotoGP?

Berikut 5 Pemegang Rekor Top Speed MotoGP Sepanjang Masa:

5. Alex Marquez (364,8 Km/Jam)

Alex Marquez

Alex Marquez bertengger di peringkat kedua pada klasemen top speed MotoGP sepanjang masa. Alex berhasil menyentuh kecepatan terbaiknya saat mentas di sprint race MotoGP Italia 2024.

Beraksi di Sirkuit Mugello, Italia, pembalap Tim Gresini Ducati itu sanggup menyentuh kecepatan 364,8 Km/Jam.

4. Pedro Acosta (364,8 Km/Jam)

Pedro Acosta

Sama seperti Alex, Pedro Acosta juga menempati posisi kedua di klasemen top speed sepanjang masa MotoGP. Sebab Acosta juga pernah mencatatkan kecepatan terbaiknya hingga 364,8 Km/Jam.

Momen itu tercipta ketika dirinya mentas di sesi kualifikasi MotoGP Italia 2024. Tentu pencapaian itu sangat luar biasa mengingat MotoGP 2024 merupakan musim perdananya di kelas MotoGP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement