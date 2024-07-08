5 Pemegang Rekor Top Speed MotoGP Sepanjang Masa, Nomor 1 Pol Espargaro

ADA 5 pemegang rekor top speed MotoGP sepanjang masa yang menarik untuk diketahui. Sebagai salah satu ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP tercatat sempat membukukan top speed 366,1 Km/jam, yang mana dicatatkan oleh test rider KTM, Pol Espargaro.

Ya, ternyata seorang rider pengembang yang justru mampu menyentuh kecepatan tertinggi di ajang balap MotoGP. Lantas bagaimana para rider lainnya, adakah nama besar seperti Valentino Rossi atau Marc Marquez yang masuk ke dalam 5 besar top speed MotoGP?

Berikut 5 Pemegang Rekor Top Speed MotoGP Sepanjang Masa:

5. Alex Marquez (364,8 Km/Jam)





Alex Marquez bertengger di peringkat kedua pada klasemen top speed MotoGP sepanjang masa. Alex berhasil menyentuh kecepatan terbaiknya saat mentas di sprint race MotoGP Italia 2024.

Beraksi di Sirkuit Mugello, Italia, pembalap Tim Gresini Ducati itu sanggup menyentuh kecepatan 364,8 Km/Jam.

4. Pedro Acosta (364,8 Km/Jam)





Sama seperti Alex, Pedro Acosta juga menempati posisi kedua di klasemen top speed sepanjang masa MotoGP. Sebab Acosta juga pernah mencatatkan kecepatan terbaiknya hingga 364,8 Km/Jam.

Momen itu tercipta ketika dirinya mentas di sesi kualifikasi MotoGP Italia 2024. Tentu pencapaian itu sangat luar biasa mengingat MotoGP 2024 merupakan musim perdananya di kelas MotoGP.