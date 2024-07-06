Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Olimpiade Paris 2024: Defile Indonesia Bakal Tampil Beda, Ketum KOI Janjikan Banyak Kejutan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |12:26 WIB
Olimpiade Paris 2024: Defile Indonesia Bakal Tampil Beda, Ketum KOI Janjikan Banyak Kejutan
Defile Indonesia di opening ceremony Olimpiade Tokyo 2020. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari menjanjikan akan ada banyak kejutan saat defile Indonesia di tampil di opening ceremony Olimpiade Paris 2024. Sebab ia merasa konsep defile yang diusung untuk Olimpiade Paris 2024 akan sangat berbeda dari seperti yang biasa.

Sebagaimana diketahui, Olimpiade Paris 2024 akan segera dimulai. Ajang multievent bergengsi dunia ini rencananya berlangsung mulai 26 Juli sampai 11 Agustus 2024 di Paris, Prancis.

Okto -sapaan karib Raja Sapta- mengungkapkan kalau dalam waktu dekat ini KOI akan memastikan konsep yang digunakan atlet dalam defile Olimpiade Paris 2024. Kata dia, defile Olimpiade Paris 2024 nantinya akan memunculkan banyak kejutan.

“Dalam waktu dekat ini akan kami pastikan karena konsep defile berubah. Ini untuk pertama kali defile tidak dilakukan seperti biasanya,” kata Okto kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Defile Indonesia di Asian Games 2023

“Makanya saya selalu bilang Olimpiade Paris akan banyak sekali kejutan, baik itu kejutan di sana, di kita, maupun kejutan hasil yang mudah-mudahan menjadi kejutan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
