Kesempatan Terakhir Pedro Acosta Kalahkan Rekor Marc Marquez di MotoGP Jerman 2024

MOTOGP Jerman 2024 jadi kesempatan terakhir Pedro Acosta untuk memecahkan rekor Marc Marquez. Si Bocah Ajaib -julukan Pedro Acosta- saat ini tengah mengicar rekor kemenangan termuda milik The Baby Alien.

Sejak naik ke kelas utama MotoGP musim ini, Acosta sudah berhasil memecahkan rekor Marc Marquez. Salah satunya sebagai pembalap termuda yang berhasil meraih podium di MotoGP.

Jelang MotoGP Jerman 2024, Acosta mengaku sama sekali tak memikirkan peluangnya untuk memecahkan rekor tersebut. Dia memilih untuk fokus pada hal lain untuk membuat kariernya di MotoGP lebih baik.

"Ya, menurut saya tidak. Pada akhirnya, ini adalah era MotoGP yang berbeda. Anda dapat berbicara dan memikirkan hal ini, tetapi era MotoGP ini. Ini adalah momen yang berbeda dalam karier kami," ujar Pedro Acosta.

Di sisi lain, Acosta menatap MotoGP Jerman 2024 dengan kepercayaan diri tinggi. Rider asal Spanyol itu mengaku cukup bersahabat dengan Sirkuit Sachsenring.