HOME SPORTS MOTOGP

Gantikan Alex Rins di MotoGP Jerman 2024, Remy Gardner Pastikan Siap Tempur

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |01:07 WIB
Gantikan Alex Rins di MotoGP Jerman 2024, Remy Gardner Pastikan Siap Tempur
Remy Gardner akan tampil di MotoGP Jerman 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL Remy Gardner bereaksi usai ditunjuk gantikan Alex Rins di MotoGP Jerman 2024. Dia memastikan siap tempur demi memberikan yang terbaik di seri balapan tersebut.

Ya, Monster Energy Yamaha resmi menunjuk Remy Gardner untuk menggantikan Alex Rins di seri balapan MotoGP Jerman 2024. Rins terpaksa harus absen di MotoGP Jerman 2024 yang akan dimulai akhir pekan ini. Hal itu karena dia masih harus menjalani pemulihan cedera pasca kecelakaan parah di seri balapan MotoGP Belanda 2024 akhir pekan lalu.

Remy Gardner

Alhasil, Monster Energy Yamaha menunjuk rider GRT Yamaha di WSBK, Gardner untuk menjadi tandem Fabio Quartararo di MotoGP Jerman 2024. Tak ayal jika tim pabrikan asal Jepang itu memilih Gardner, mengingat dia pernah punya pengalaman di MotoGP saat membela KTM Tech3 pada 2022.

Gardner pun senang bukan main karena dipercaya Monster Energy Yamaha untuk mengaspal di MotoGP. Meski begitu, rider berusia 26 tahun ini mendoakan yang terbaik kepada Rins agar dapat segera pulih dari cederanya.

“Pertama-tama, saya berharap Alex dapat pulih dengan cepat dan saya mendoakan yang terbaik untuknya,” kata Gardner, mengutip dari situs Monster Energy Yamaha, Kamis (4/7/2024).

“Saya sangat bersemangat dengan tantangan ini. Saya hanya ingin mengucapkan Terima kasih banyak kepada Yamaha karena telah mempercayai saya untuk membalap akhir pekan ini,” sambungnya.

Halaman:
1 2
