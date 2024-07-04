Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS

Hadirkan Peluang, Shopee Perluas Akses UMKM dan Brand Lokal Melalui Platform Inklusif

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |06:40 WIB
Hadirkan Peluang, Shopee Perluas Akses UMKM dan Brand Lokal Melalui Platform Inklusif
Ilustrasi belanja online. (Foto: dok freepik/macrovector)
A
A
A

JAKARTA - Perkembangan teknologi dan masifnya transformasi digital menjadi kesempatan untuk mendongkrak produk lokal agar semakin mendapat perhatian serius.

Dalam semangat untuk terus mendukung ekosistem UMKM dan mendorong perkembangan bisnis lokal di Indonesia, beragam kolaborasi dan komitmen untuk memperluas aksesibilitas telah menjadi fokus utama pada awal 2024 ini.

Dengan pendekatan yang inklusif dan terintegrasi, Shopee berusaha memberikan peluang yang sama bagi UMKM dan brand lokal tidak hanya dalam yang tinggal di kota besar namun juga di daerah-daerah Indonesia.

Sebagai bentuk upaya mendorong UMKM dan brand lokal semakin dicintai di Tanah Air, inisiatif "Shopee Pilih Lokal" hadir menjadi salah satu pilar utama Shopee sekaligus bentuk komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

Fitur Shopee Pilih Lokal telah berhasil menarik lebih dari 29 juta pengunjung selama paruh pertama pada 2024, dan telah menjadi ruang istimewa pengguna dalam mencari beragam koleksi produk-produk lokal favorit yang unggul dan berkualitas.

Tidak hanya pintu bagi para pelaku usaha UMKM dan brand lokal untuk mendapatkan eksposur yang lebih luas, tetapi juga dukungan dalam memperkuat brand awareness mereka di tingkat Nasional.

Shopee perluas aksesibilitas. (Infografis: dok ist)
Shopee perluas aksesibilitas. (Infografis: dok ist)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/13/3085702/live_shopping-fx87_large.jpg
Penjualan Meningkat hingga 7,5 Kali Lipat di Shopee Live 11.11 Big Sale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/12/3068086/amel_queens-k0yO_large.jpg
Kisah Sukses Amel Queens, Dari Ibu Rumah Tangga Jadi Kreator Fashion Shopee Live
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/12/3062573/belanja_online-LSGm_large.jpg
Live Streaming di Shopee 9.9 Super Shopping Day Bikin Brand Lokal Cuan 5 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/12/3029591/online_shopping-jzko_large.jpg
Shopee Bagikan Tren Produk Lokal Paling Dicari Pengguna di Berbagai Pulau di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/12/3027004/shopee-jQAm_large.jpg
Intip Cara Aaliyah Massaid, Luxcrime, dan Careso Wujudkan Impian Bersama Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/10/13/2114998/ini-dia-cara-mendapatkan-undangan-nonton-gfriend-gratis-di-jakarta-dari-shopee-axNCaZ9X8p.jpg
Ini Dia Cara Mendapatkan Undangan Nonton GFRIEND GRATIS di Jakarta dari Shopee!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement