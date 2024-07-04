Hadirkan Peluang, Shopee Perluas Akses UMKM dan Brand Lokal Melalui Platform Inklusif

JAKARTA - Perkembangan teknologi dan masifnya transformasi digital menjadi kesempatan untuk mendongkrak produk lokal agar semakin mendapat perhatian serius.

Dalam semangat untuk terus mendukung ekosistem UMKM dan mendorong perkembangan bisnis lokal di Indonesia, beragam kolaborasi dan komitmen untuk memperluas aksesibilitas telah menjadi fokus utama pada awal 2024 ini.

Dengan pendekatan yang inklusif dan terintegrasi, Shopee berusaha memberikan peluang yang sama bagi UMKM dan brand lokal tidak hanya dalam yang tinggal di kota besar namun juga di daerah-daerah Indonesia.

Sebagai bentuk upaya mendorong UMKM dan brand lokal semakin dicintai di Tanah Air, inisiatif "Shopee Pilih Lokal" hadir menjadi salah satu pilar utama Shopee sekaligus bentuk komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

Fitur Shopee Pilih Lokal telah berhasil menarik lebih dari 29 juta pengunjung selama paruh pertama pada 2024, dan telah menjadi ruang istimewa pengguna dalam mencari beragam koleksi produk-produk lokal favorit yang unggul dan berkualitas.

Tidak hanya pintu bagi para pelaku usaha UMKM dan brand lokal untuk mendapatkan eksposur yang lebih luas, tetapi juga dukungan dalam memperkuat brand awareness mereka di tingkat Nasional.