HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Legenda MotoGP Valentino Rossi, Doyan Bolos Sekolah hingga Tak Tamat SMA demi Balapan

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |09:12 WIB
Kisah Legenda MotoGP Valentino Rossi, Doyan Bolos Sekolah hingga Tak Tamat SMA demi Balapan
Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

KISAH legenda MotoGP, Valentino Rossi, selalu menarik diulas. Salah satunya soal kebiasaan buruknya semasa sekolah karena suka bolos hingga tak tamat SMA. Semua itu dilakukan Rossi demi balapan.

Serba-serbi soal kehidupan Rossi memang selalu menarik perhatian besar. Sebab, dia telah menjadi sosok penting di MotoGP hingga bahkan mendapat gelar legenda usai dirinya memutuskan pensiun pada akhir musim 2021.

Valentino Rossi

Selama kariernya di MotoGP, Rossi berhasil meraih banyak sekali gelar juara. Di antaranya, ada tujuh gelar di kelas utama.

Tetapi, di balik menterengnya karier Rossi di MotoGP, dia menorehkan perjalanan yang kurang baik saat meniti pendidikan formal.

Ternyata, Rossi sering bolos kala masih bersekolah. Hal ini dilakukannya jika jadwal sekolah bentrok dengan jadwal balapan.

Buntutnya, Rossi sampai diancam tidak bisa lulus SMA. Di ambang pilihan lanjut sekolah atau balapan, The Doctor -julukan Valentino Rossi- pun memutuskan keluar dari sekolah. Keputusan ini diambil usai mendapat restu dari sang ayah, Graziano Rossi.

"Di sekolah adalah hal yang tidak mudah bagiku, pada awalnya tidak terlalu buruk. Tapi pada tahun terakhir, saya hanya ingin memenangkan balapan," ujar Valentino Rossi, dikutip dari channel YouTube Graham Bensinger, Selasa (2/7/2024).

