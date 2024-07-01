Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Meski Belum Pernah Menang di Jerman, Francesco Bagnaia Optimis Bisa Taklukkan Sirkuit Sachsenring

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |21:49 WIB
Meski Belum Pernah Menang di Jerman, Francesco Bagnaia Optimis Bisa Taklukkan Sirkuit Sachsenring
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/pecco63))
A
A
A

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengakui MotoGP Jerman 2024 menjadi salah satu seri yang paling tidak ia favoritkan. Sebab semenjak tampil di ajang grand prix, Bagnaia belum pernah menang di seri Jerman.

Ya, Bagnaia sadar tidak akan mudah untuk mengeluarkan permainan terbaiknya di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pada 7 Juli 2024 mendatang. Namun, ia merasa peluang untuk menang masih besar.

Sebab Bagnaia merasa sejak awal MotoGP 2024, dirinya sudah berhasil memperlihatkan penampilan yang menjanjikan. Dengan faktor itulah Bagnaia optimis menatap MotoGP Jerma 2024.

Apalagi Bagnaia baru-baru ini sudah mengakhiri tiga seri MotoGP 2024 dengan kemenangan. Jadi, kepercayaan diri Pecco juga tengah sangat baik.

Francesco Bagnaia

"Ini tidak akan mudah. Tapi saya pikir, karena cara kami bekerja dan perasaan yang saya miliki dengan motornya, saya bisa melakukannya dengan baik," kata Bagnaia, dilansir dari Motosan, Senin (1/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement