Meski Belum Pernah Menang di Jerman, Francesco Bagnaia Optimis Bisa Taklukkan Sirkuit Sachsenring

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengakui MotoGP Jerman 2024 menjadi salah satu seri yang paling tidak ia favoritkan. Sebab semenjak tampil di ajang grand prix, Bagnaia belum pernah menang di seri Jerman.

Ya, Bagnaia sadar tidak akan mudah untuk mengeluarkan permainan terbaiknya di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pada 7 Juli 2024 mendatang. Namun, ia merasa peluang untuk menang masih besar.

Sebab Bagnaia merasa sejak awal MotoGP 2024, dirinya sudah berhasil memperlihatkan penampilan yang menjanjikan. Dengan faktor itulah Bagnaia optimis menatap MotoGP Jerma 2024.

Apalagi Bagnaia baru-baru ini sudah mengakhiri tiga seri MotoGP 2024 dengan kemenangan. Jadi, kepercayaan diri Pecco juga tengah sangat baik.

"Ini tidak akan mudah. Tapi saya pikir, karena cara kami bekerja dan perasaan yang saya miliki dengan motornya, saya bisa melakukannya dengan baik," kata Bagnaia, dilansir dari Motosan, Senin (1/7/2024).