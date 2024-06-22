Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Carlo Ezpeleta Berterima Kasih kepada Valentino Rossi: MotoGP Beruntung Punya Pembalap Ikonik seperti The Doctor

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |13:32 WIB
Carlo Ezpeleta Berterima Kasih kepada Valentino Rossi: MotoGP Beruntung Punya Pembalap Ikonik seperti <i>The Doctor</i>
Pembalap Legenda MotoGP, Valentino Rossi. (Foto: Reuters)
A
A
A

CHIEF Sporting Officer, Dorna Sports, Carlos Ezpeleta berterima kasih kepada Valentino Rossi, Marc Marc Marquez, dan sejumlah rider lainnya yang sudah berhasil mengembangkan MotoGP sampai terkenal seperti sekarang ini. Menurut Ezpeleta, MotoGP sangat beruntung karena memiliki para rider ikonik selama beberapa dekade, termasuk The Doctor –julukan Rossi.

Olahraga motorsport MotoGP kian berkembang dan mencakup pasar penggemar yang luas. Tidak hanya penggemar yang terus bertambah, MotoGP juga terus berkembang secara teknis dalam balapan dan regulasi.

Ezpeleta mengatakan perkembangan pesat ini tidak terlepas dari peran para pembalap di MotoGP. Dia berterima kasih atas jasa para legenda seperti Valentino Rossi, Mick Doohan, dan Marc Marquez yang membuat MotoGP semakin menarik.

“Semua olahraga hebat punya idola yang hebat,” kata Ezpeleta dilansir dari Motosan, Sabtu (22/6/2024).

Valentino Rossi

“Dalam kasus kami, kami beruntung memiliki pembalap yang sangat ikonik selama beberapa dekade. Valentino (Rossi) jelas salah satunya,” tambahnya.

“Tidak ada kata-kata untuk berterima kasih padanya atas apa yang telah dia lakukan untuk olahraga ini. Tapi juga apa yang telah dilakukan Márquez, atau Doohan. Apa yang dilakukan Valentino melampaui olahraga kami sendiri,” lanjut Ezpeleta.

Halaman:
1 2
