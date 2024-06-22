Advertisement
SPORTS

Hebat! UMKM dan Brand Lokal Capai Rekor Baru Bersama Shopee Live di Awal Tahun 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |13:24 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik/studioredcup)
​Jakarta,Okezone - Ada yang menarik sepanjang tahun 2024, tren berbelanja melalui live streaming semakin disukai masyarakat. Sebab, tren belanja masyarakat saat ini menjadikan pengalaman belanja bukan lagi sekadar kegiatan fungsional, melainkan merupakan sebuah pengalaman penuh daya tarik yang menyenangkan. Mewujudkan hal tersebut, Shopee menghadirkan fitur interaktif, Shopee Live untuk menghubungkan lebih dekat para pengguna melalui pengalaman belanja penuh interaksi dan konten visual.

Melihat pencapaian semester pertama tahun ini, fitur interaktif Shopee Live tersebut semakin mendapatkan tempat di hati pengguna sebagai kanal pembelian favorit. Pencapaian luar biasa ini pun berhasil berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dan Brand lokal dalam memperbanyak pintu kesempatan bagi produk lokal dalam memperluas jangkauannya. Menyambut semester pertama tahun ini, Shopee mencatatkan peningkatan penjualan produk UMKM dan brand lokal lebih dari 13 kali lipat melalui Shopee Live dibandingkan tahun lalu.

Director of Marketing Growth Shopee Indonesia, Monica Vionna,  mengatakan sejak hadir beroperasi di Indonesia, Shopee mendedikasikan segenap inovasi berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui pilar UMKM dan Brand lokal. Melihat capaian positif di semester awal tahun ini, Shopee bangga melihat kinerja pertumbuhan para pelaku UMKM dan Brand lokal yang semakin piawai dalam mengembangkan kehadiran fitur interaktif sebagai kanal alternatif utama penjualan mereka.

"Kini, kita dapat melihat meningkatnya jumlah pelaku UMKM dan Brand lokal yang berhasil mencapai potensi bisnis maksimal sejalan dengan semakin tingginya antusiasme dan permintaan pengguna terhadap produk lokal. Tentunya, pencapaian luar biasa ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi seluruh ekosistem Shopee dalam menciptakan dampak positif yang luas,” tuturnya.

