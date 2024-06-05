Hendra Setiawan Kaget Catatkan Penampilan Ke-24 Tahun di Indonesia Open: Sejak 1999!

HENDRA Setiawan kaget telah 24 kali tampil di ajang Indonesia Open. Pasangan Mohammad Ahsan di nomor ganda putra ini mengaku tak pernah menghitung kapan pertama kalinya tampil di salah satu turnamen bergengsi bulutangkis dunia tersebut.

Jika bukan Hendra Setiawan yang menghitung, siapa yang mengetahui fakta bawah pebulutangkis 39 tahun itu telah 24 tahun mentas di Indonesia Open? Fakta itu diungkap komentator BWF yakni Gill Clark. Ia menuliskan Hendra akan menjalani laga ke-24 di Indonesia Open, di mana ia debut pada edisi 1999.

(Hendra Setiawan (depan) jalani 24 tahun beruntun main di Indonesiaa Open. (Foto: Humas PP PBSI)

"Hari ini Hendra Setiawan memainkan Indonesia Open ke-24 berturut-turut. Sebagai perspektif, ia sudah memainkan turnamen ini sebelum Liang Wei Keng/Wang Chang lahir," tulis Gill dalam akun Instagram-nya.

Menanggapi hal ini, Hendra Setiawan mengaku tidak menyangka bisa melangkah sejauh ini. Pemain berusia 39 tahun itu merasa bersyukur hingga di usia nyaris berkepala empat, ia masih bisa terus bermain terutama di ajang Indonesia Open.

"Ya sebenarnya saya enggak menghitung juga. Tapi ya maksudnya bersyukur bisa main sampai sekarang," kata Hendra Setiawan kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (5/6/2024).

"Sebenarnya ekspektasi saya cuma sampai beberapa tahun yang lalu doang. Tapi , ternyata dikasihnya sampai sekarang ya sudah yang penting kita jaga kondisinya aja sih," tambahnya.