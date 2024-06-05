Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hendra Setiawan Kaget Catatkan Penampilan Ke-24 Tahun di Indonesia Open: Sejak 1999!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |22:57 WIB
Hendra Setiawan Kaget Catatkan Penampilan Ke-24 Tahun di Indonesia Open: Sejak 1999!
Hendra Setiawan 24 kali beruntun tampil di Indonesia Open. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

HENDRA Setiawan kaget telah 24 kali tampil di ajang Indonesia Open. Pasangan Mohammad Ahsan di nomor ganda putra ini mengaku tak pernah menghitung kapan pertama kalinya tampil di salah satu turnamen bergengsi bulutangkis dunia tersebut.

Jika bukan Hendra Setiawan yang menghitung, siapa yang mengetahui fakta bawah pebulutangkis 39 tahun itu telah 24 tahun mentas di Indonesia Open? Fakta itu diungkap komentator BWF yakni Gill Clark. Ia menuliskan Hendra akan menjalani laga ke-24 di Indonesia Open, di mana ia debut pada edisi 1999.

Hendra Setiawan (depan) jalani 24 tahun beruntun main di Indonesiaa Open. (Foto: Humas PP PBSI)

(Hendra Setiawan (depan) jalani 24 tahun beruntun main di Indonesiaa Open. (Foto: Humas PP PBSI)

"Hari ini Hendra Setiawan memainkan Indonesia Open ke-24 berturut-turut. Sebagai perspektif, ia sudah memainkan turnamen ini sebelum Liang Wei Keng/Wang Chang lahir," tulis Gill dalam akun Instagram-nya.

Menanggapi hal ini, Hendra Setiawan mengaku tidak menyangka bisa melangkah sejauh ini. Pemain berusia 39 tahun itu merasa bersyukur hingga di usia nyaris berkepala empat, ia masih bisa terus bermain terutama di ajang Indonesia Open.

"Ya sebenarnya saya enggak menghitung juga. Tapi ya maksudnya bersyukur bisa main sampai sekarang," kata Hendra Setiawan kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (5/6/2024).

"Sebenarnya ekspektasi saya cuma sampai beberapa tahun yang lalu doang. Tapi , ternyata dikasihnya sampai sekarang ya sudah yang penting kita jaga kondisinya aja sih," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/40/3021246/bantah-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-simpan-tenaga-di-indonesia-open-2024-begini-penjelasan-irwansyah-1P21N2UIHe.jpg
Bantah Jonatan Christie dan Anthony Ginting Simpan Tenaga di Indonesia Open 2024, Begini Penjelasan Irwansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/40/3021230/6-ganda-campuran-dengan-pukulan-smash-terdahsyat-di-indonesia-open-2024-versi-bwf-nomor-1-dejan-ferdinansyah-UmDvZiVF6y.jpg
6 Ganda Campuran dengan Pukulan Smash Terdahsyat di Indonesia Open 2024 Versi BWF, Nomor 1 Dejan Ferdinansyah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/40/3020544/hasil-australia-open-2024-langkah-rehan-naufal-lisa-ayu-terhenti-di-32-beasr-VQvdERM4x1.jpg
Hasil Australia Open 2024: Langkah Rehan Naufal/Lisa Ayu Terhenti di 32 Beasr
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/40/3020031/7-pebulutangkis-tunggal-putri-dunia-yang-sukses-raih-back-to-back-juara-indonesia-open-sepanjang-sejarah-nomor-1-ratu-bulutangkis-legendaris-indonesia-MbXdNoO07y.jpg
7 Pebulutangkis Tunggal Putri Dunia yang Sukses Raih Back to Back Juara Indonesia Open Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Ratu Bulutangkis Legendaris Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/40/3020015/kisah-shi-yu-qi-pebulutangkis-tunggal-putra-china-pertama-yang-juara-indonesia-open-2024-selama-35-tahun-penantian-utP46yPiPI.jpg
Kisah Shi Yu Qi, Pebulutangkis Tunggal Putra China Pertama yang Juara Indonesia Open 2024 Selama 35 Tahun Penantian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/40/3019862/3-cerita-di-balik-liang-wei-keng-wang-chang-pecah-telur-juara-di-istora-jmCsSB5036.jpeg
3 Cerita di Balik Liang Wei Keng/Wang Chang Pecah Telur Juara di Istora
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement