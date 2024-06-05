Anthony Ginting Bongkar Penyebab Kalah dari Kenta Nishimoto di 32 Besar Indonesia Open 2024

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, membongkar penyebab kalah dari wakil Jepang, Kenta Nishimoto, di babak 32 besar Indonesia Open 2024. Dia mengaku tak bisa fokus menerapkan strategi dengan baik serta tak mampu keluar dari tekanan lawan.

Ya, Ginting tumbang usai bertarung sengit rubber game melawan Kenta. Dia kalah dengan skor 21-17, 11-21 dan 8-21.

Dalam laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa 4 Juni 2024 petang WIB, Ginting mendapat perlawanan sengit dari Nishimoto sejak awal laga sampai menginjak skor 12-12. Namun setelah itu, dia tampil gemilang dan sukses menjauh dengan keunggulan 16-12 hingga akhirnya menang 21-17.

Pada gim kedua, pemain ranking sembilan dunia itu unggul lebih dulu di angka 5-1, 8-4 dan 10-8. Akan tetapi, dia banyak melakukan kesalahan setelah itu yang membuat Nishimoto menyamakan skor menjadi 12-12 dan kemudian dengan mudah merebut gim kedua dengan skor telak 21-11.

Ginting benar-benar tak berkutik pada gim penentuan. Dia tak mampu mengimbangi permainan pemain ranking 12 dunia itu sehingga terus tertinggal di angka 3-6 dan 8-11 sampai akhirnya kalah dengan skor 8-21.

Pemain berusia 27 tahun itu pun menilai dirinya memang terlalu banyak kesalahan dan tak bisa menerapkan strategi yang direncanakan dengan baik. Meski begitu, dia mengakui bahwa Nishimoto memang tampil jauh lebih baik darinya.

“Tadi pertandingannya cukup ketat, memang Kenta bermain dengan baik, bisa menguasai pertandingan di set kedua dan ketiga. Selain itu juga saya melakukan banyak kesalahan sendiri dan tidak bisa keluar dari tekanan, lebih ke situ saja,” kata Ginting kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas pertandingan, Selasa 4 Juni 2024.

“(Kendalanya) Lebih ke diri sendiri aja sih, maksudnya ya itu tadi, kurang bisa fokus menerapkan permainan dan kita sudah beberapa kali ketemu sebelumnya, kita sudah sama-sama tahu, tapi memang kendala di pertandingan hari ini lebih ke diri sendiri aja sih,” tambahnya.