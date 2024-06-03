Dukung Perjuangan Atlet Indonesia Menjadi Juara, MNCTV Tayangkan Indonesia Open 2024

Saksikan Indonesia Open 2024 mulai 4 Juni hanya di MNCTV (Foto: MNC Media)

Turnamen bulutangkis Indonesia Open 2024 siap digelar mulai tanggal 4-9 Juni 2024 diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia Open 2024 merupakan ajang rangkaian seri kejuaraan BWF World Tour 2024 super 1000 yang memperebutkan hadiah uang sebesar USD 1.300.000.

MNCTV secara langsung menayangkan turnamen Indonesia Open 2024 mulai Rabu, 5 Juni 2024, mulai pukul 13.00 WIB.

Tim Indonesia selaku tuan rumah membawa 18 wakil untuk 5 sektor pertandingan yang siap mengharumkan nama tanah air di Indonesia Open 2024.

Berikut 18 Wakil Tim Indonesia di Indonesia Open 2024 :

Tunggal Putra

1. Jonathan Christie

2. Anthony Sinisuka Ginting

3. Chico Aura Dwi Wardoyo