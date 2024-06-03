Indonesia Open 2024 Siap Digelar, Hadirkan 241 Atlet Kelas Dunia

JAKARTA - Indonesia Open 2024 sudah siap untuk digelar. Turnamen bulu tangkis terakbar di Tanah Air itu akan berlangsung pada 4-9 Juni di Istora Senayan, Jakarta.

Ketua Panitia Penyelenggara, Armand Darmaji, memastikan segala persiapan menuju Indonesia Open 2024 sudah dirampungkan. Alhasil, Istora Senayan sudah matang untuk menyambut para atlet dan juga Badminton Lovers (BL) yang bakal hadir di turnamen Super 1000 itu.

“Saya sebagai panitia melaporkan, persiapan Indonesia open 2024 sudah siap. Persiapan untuk kejuaraan ini sudah beres, rampungg, tinggal hal-hal kecil dan detaiLnya yang akan dirapikan hari ini, sehingga pada saat pelaksanaan sudah siap menyambut penonton dan para atlet top dunia,” kata Armand dalam konferensi pers di Istora Senayan, Senin (3/6/2024).

Pagelaran Indonesia Open 2024 sendiri akan diikuti oleh 241 pemain kelas dunia dari 22 negara. Mereka akan memperebutkan total hadiah sebesar USD1,3 juta atau setara dengan Rp20 miliar.

Tampil di depan publik sendiri, Tim Merah-Putih mengirim 30 wakilnya. Para jagoan-jagoan bulu tangkis Tanah Air pun bakal tampil seperti Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI, Ricky Soebagja, pun yakin Indonesia Open 2024 bakal sangat atraktif untuk disaksikan. Pasalnya, ini merupakan salah satu turnamen level tertinggi di ajang BWF World Tour sehingga para pemain terbaik dunia wajib tampil di ajang ini.

Di tunggal putra ada unggulan pertama sekaligus juara bertahan, Viktor Axelsen (Denmark). Di tunggal putri terdapat An Se-Young (Korea Selatan) yang jadi unggulan pertama.

Pada sektor ganda putra, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty asal India yang ditempatkan sebagai unggulan pertama juga hadir. Sedangkan di ganda putri, lagi-lagi ada Chen Qing Chen/Jia Yi Fan asal China. Untuk ganda campuran, kehadiran Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China) tentu menambah sengitnya persaingan.

“Bisa dipastikan turnamen Indonesia Open 2024 bakal berlangsung menarik, seru dan ketat. Ini karena seluruh pemain terbaik dunia datang ke Jakarta,” ujar Ricky.

Lebih lanjut, Armand mengungkapkan sampai satu hari menjelang dimulai, tiket Indonesia Open 2024 sudah terjual 75 persen secara daring. Kata dia, setiap harinya masih ada tiket yang dijual secara langsung di Lokasi pertandingan.