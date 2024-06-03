Advertisement
HOME SPORTS BASKET

NBA Indonesia Week: Selebriti Indonesia dan Bintang Basket Muda Saling Beradu!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |17:12 WIB
NBA Indonesia Week: Selebriti Indonesia dan Bintang Basket Muda Saling Beradu!
Jr. NBA Indonesia week menyajikan laga eksibisi antara selebriti dan bintang muda (Foto: NBA)
A
A
A

JAKARTA – GOR Soemantri Brodjonegero, Kuningan, Jakarta Selatan, bergemuruh dengan kemeriahan pada Minggu 2 Juni 2024 saat Jr. NBA Indonesia Week memuncaki acara NBA Celebrity Game yang bertabur bintang. Selebriti lokal dan bakat-bakat muda yang sedang naik daun dari kancah bola basket Indonesia bergabung bersama untuk sebuah pertandingan persahabatan.

Para penggemar bersorak-sorai saat selebriti favorit mereka berbagi lapangan dengan para bintang masa depan olahraga ini. Suasana penuh dengan energi sepanjang pertandingan final yang mendebarkan antara tim Boston Celtics dan tim Dallas Mavericks yang masing-masing mengenakan seragam NBA Jr. berwarna putih dan oranye.

Jr. NBA Indonesia Week (Foto: NBA)

Momen penting terjadi saat Grant Williams dari Charlotte Hornets bergabung dengan tim Boston Celtics, yang pada akhirnya membawa mereka pada kemenangan mendebarkan di Jr. NBA Indonesia Week Celebrity Game.

Today was an absolute blast! Semua have fun banget. Aku merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari perayaan sepuluh tahun Jr. NBA,” kata Influencer dan NBA Enthusiast, Reinhard Lim.

“Senang banget bisa berbagi informasi tentang acara besar ini dengan semua penggemar, dan lebih menyenangkan lagi melihat begitu banyak orang yang datang untuk mendukung dan ketemu sama Bolden dan Grant,” imbuhnya.

Pada saat yang sama, Alumni Jr. NBA tahun 2014, Audy Natazia juga membagikan kegembiraannya menjadi bagian dari pertandingan tersebut.

Halaman:
1 2
