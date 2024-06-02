Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Salip Jorge Martin di Tikungan Terakhir MotoGP Italia 2024, Enea Bastianini Bantu Francesco Bagnaia Pepet The Martinator di Klasemen!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |22:31 WIB
Salip Jorge Martin di Tikungan Terakhir MotoGP Italia 2024, Enea Bastianini Bantu Francesco Bagnaia Pepet The Martinator di Klasemen!
Enea Bastianini, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di podium juara MotoGP Italia 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

ENEA Bastianini tampil mengejutkan di MotoGP Italia 2024. Pembalap berjuluk The Beast itu berhasil finis di podium kedua setelah bersaing ketat di kelompok depan.

Balapan berlangsung di Sirkuit Mugello, Minggu (2/6/2024) malam WIB. Bastianini yang start dari posisi keempat langsung meramaikan persaingan di posisi tedepan.

Persaingan ketat terjadi untuk memperebutkan posisi kedua. Bastianini, Jorge Martin dan Marc Marquez saling intai untuk memperbaiki posisi mereka masing-masing.

Bastianini yang menemukan celah berhasil merebut posisi kedua dari Jorge Martin. Hebatnya lagi, momen itu terjadi di tikungan terakhir.

Melihat celah dari manuver Jorge Martin yang melebar, Bastianini langsung tancap gas melewati pembalap asal Spanyol itu. Alhasil, dia sukses merebut podium kedua pada balapan seri ketujuh musim ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement