Salip Jorge Martin di Tikungan Terakhir MotoGP Italia 2024, Enea Bastianini Bantu Francesco Bagnaia Pepet The Martinator di Klasemen!

ENEA Bastianini tampil mengejutkan di MotoGP Italia 2024. Pembalap berjuluk The Beast itu berhasil finis di podium kedua setelah bersaing ketat di kelompok depan.

Balapan berlangsung di Sirkuit Mugello, Minggu (2/6/2024) malam WIB. Bastianini yang start dari posisi keempat langsung meramaikan persaingan di posisi tedepan.

Persaingan ketat terjadi untuk memperebutkan posisi kedua. Bastianini, Jorge Martin dan Marc Marquez saling intai untuk memperbaiki posisi mereka masing-masing.

Bastianini yang menemukan celah berhasil merebut posisi kedua dari Jorge Martin. Hebatnya lagi, momen itu terjadi di tikungan terakhir.

Melihat celah dari manuver Jorge Martin yang melebar, Bastianini langsung tancap gas melewati pembalap asal Spanyol itu. Alhasil, dia sukses merebut podium kedua pada balapan seri ketujuh musim ini.