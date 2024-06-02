Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Italia 2024: Francesco Bagnaia Pepet Jorge Martin, Marc Marquez Tercecer!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |20:23 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Italia 2024: Francesco Bagnaia Pepet Jorge Martin, Marc Marquez Tercecer!
Francesco Bagnaia memenangi balapan MotoGP Italia 2024 sekaligus memangkas jarak di klasemen MotoGP 2024 (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)
A
A
A

SCARPERIA – Klasemen sementara MotoGP 2024 kelar race MotoGP Italia 2024 sudah diketahui. Jorge Martin masih berada di puncak klasemen, tetapi Francesco Bagnaia perlahan memangkas jaraknya.

Seri ketujuh MotoGP 2024 itu berlangsung di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia, Italia, Minggu (2/6/2024) malam WIB. Bagnaia keluar sebagai pemenang balapan tersebut!

Start balapan MotoGP Italia 2024 (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses bertahan setelah merebut posisi terdepan di tikungan pertama selepas start. Selama 23 putaran, Bagnaia menjaga ritme dengan baik sehingga tak terkejar lawan-lawannya.

Sementara, Martin yang start dari posisi terdepan, justru harus rela kehilangan tempatnya. Sebab, Bagnaia melesat dengan kencang selepas lampu start dipadamkan dari posisi keenam.

Alhasil, Bagnaia meraup 25 poin dan kini mengumpulkan total 153 angka. Ia cukup beruntung bisa memangkas selisih dengan Martin yang finis ketiga!

Pembalap tim Pramac Ducati itu harus puas finis di podium dan membawa pulang tambahan 16 poin. Sebab, Matin disalip oleh Enea Bastianini yang tampil cukup brilian terutama di putaran terakhir!

