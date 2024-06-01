Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Semifinal Singapore Open 2024: Ada 2 Wakil Indonesia, Saksikan Aksinya Eksklusif di iNews!

Karina Astawidara , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |05:41 WIB
Jadwal Siaran Langsung Semifinal Singapore Open 2024: Ada 2 Wakil Indonesia, Saksikan Aksinya Eksklusif di iNews!
Saksikan semifinal Singapore Open 2024 live di iNews. (Foto: iNews)
A
A
A

JADWAL siaran langsung semifinal Singapore Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ada dua wakil Indonesia yang siap berlaga hari ini, yakni Gregoria Mariska Tunjung dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Aksi mereka bisa disaksikan eksklusif live di iNews.

Ya, perjuangan wakil merah putih di turnamen BWF Super 750 Singapore Open 2024 masih berlanjut. Dua wakil Indonesia tembus ke semifinal yang akan digelar hari ini di Singapore Indoor Stadium.

Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tanjung dari sektor tunggal putri mengawali perjuangan Indonesia yang berhasil melesat ke semifinal usai mengandaskan perlawanan wakil China, Wang Zhi Yi. Dia menang lewat rubber game dengan skor akhir 21-13, 13-21, dan 24-22.

Pada game pertama, Gregoria sukses memimpin skor 8-4 hingga lawannya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Grego tancap gas menyusul dan menutup game pertama dengan kemenangan. Duel berlangsung sengit setelahnya, hingga Gregoria mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.

Kemenangan Indonesia merebut tiket ke semifinal kemudian dilanjutkan oleh perlawanan pasangan ganda putra, Fajar Alfian/Rian Ardianto. Dia mengalahkan melawan wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang dalam dua game dengan skor akhir 21-17 dan 21-9.

Meski pertandingan sempat alot, aksi Fajar/Rian berjalan kalah apik. Pada game pertama, pasangan Indonesia itu unggul dengan skor 11-8.

Halaman:
1 2
