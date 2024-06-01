Bawa-Bawa Nama Marc Marquez, Jorge Martin Bicarakan Rumor Gabung Tim Pabrikan Ducati di MotoGP 2025

MUGELLO – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin, angkat bicara soal rumor gabung tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Dia pun membawa-bawa nama Marc Marquez kala membahas rumor itu.

Pada pekan ini, Martin mengetahui bahwa rumornya tentang masa depannya pada 2025 telah berembus kencang. Sebab, media Italia memberikan kabar bahwa ia telah mengamankan tempatnya di tim pabrikan Ducati.

Tak ingin situasi ini berkembang lebih jauh, Martin hanya ingin fokus pada balapan di MotoGP Italia 2024 pada akhir pekan ini. Terlebih hingga saat ini, pembalap asal Spanyol itu masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2024.

"Media, pers, semua orang berspekulasi. Ini adalah balapan kandang bagi tim saya dan Ducati. Saya berkonsentrasi pada balapan," ujar Martin, dikutip dari Speedweek, Sabtu (1/6/2024).