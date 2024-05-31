Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Singapore Open 2024: Pulangkan Wang Zhi Yi, Gregoria Mariska Tantang An Se Young di Semifinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |18:57 WIB
Hasil Perempatfinal Singapore Open 2024: Pulangkan Wang Zhi Yi, Gregoria Mariska Tantang An Se Young di Semifinal!
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL perempatfinal Singapore Open 2024 akan diulas pada artikel ini. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sukses meraih kemenangan atas Wang Zhi Yi asal China di babak perempatfinal Singapore Open 2024.

Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Jumat (31/5/2024) sore WIB, Gregoria menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-13, 13-21, dan 24-22. Hasil ini membuat Gregoria akan menantang ratu bulu tangkis dunia, An Se Young, di babak semifinal.

Gregoria Mariska Tunjung

Jalannya Pertandingan

Gregoria memulainya dengan baik. Pemain ranking sembilan dunia ini mampu unggul 7-4 atas Zhi Yi. Sementara, Zhi Yi sempat menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Namun pada akhirnya, Gregoria mampu unggul atas wakil China itu di interval gim pertama dengan skor 11-10.

Usai interval, Gregoria semakin nyaman dalam melancarkan serangannya. Pemain kelahiran Wonogiri itu memperlebar jarak menjadi 18-12 atas Zhi Yi. Hasilnya, dia menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13.

Pada gim kedua, Zhi Yi tampak mulai menemukan celah dengan unggul 6-3 atas Gregoria. Pemain ranking enam dunia asal China itu terus memperlebar kedudukan menjadi 9-3.

Pada akhirnya, Zhi Yi ungguli Gregoria di interval gim kedua dengan skor telak 11-3. Selepas interval, Gregoria mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 11-13. Namun setelah itu, dia kembali tertekan.

Zhi Yi sukses memperlebar jarak menjadi 16-12. Hasil akhirnya, pemain asal China itu merebut gim kedua dengan kemenangan 21-13 atas Gregoria.

Pada gim ketiga, Gregoria memulainya cukup baik dengan berhasil unggul 6-4 atas Zhi Yi. Tunggal putri andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu cukup nyaman dalam melancarkan serangannya sehingga unggul 11-6 di interval.

Halaman:
1 2
