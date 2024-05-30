Berkat Kolaborasi bersama Shopee Live, Glowies Beauty Raup Penjualan Produk Meningkat 3 Kali Lipat

Jakarta,Okezone – Bulu mata kini menjadi kebutuhan perawatan yang sama pentingnya dengan bagian tubuh lainnya. Fakta inilah yang mengilhami Glowies Beauty yang produk serum bulu mata nya sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.

Memasuki tahun ketiga, kepopuleran produk hasil karya dua remaja ini juga turut didukung dengan bergabung bersama Shopee dan memanfaatkan fitur Shopee Live yang membantu mereka untuk menghadirkan pengalaman belanja yang interaktif sehingga mampu meningkatkan penjualan mereka secara signifikan. Pada Maret 2024 lalu, total transaksi serum bulu mata dari Glowies Beauty melalui Shopee Live berhasil meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan awal tahun.

Didirikan pada 2020, Glowies Beauty dikembangkan oleh dua pengusaha muda, Nazifa Farzanah dan Abel De Osmon yang berasal dari Kabupaten Batusangkar, Sumatera Barat. Masih berstatus mahasiswa di Bandung kala itu, keduanya memiliki tekad untuk membangun brand kecantikan yang memiliki produk khusus untuk perawatan bulu mata. Hal ini juga dikarenakan mereka melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang masih dihadapkan dengan permasalahan seputar bulu mata mereka.

Walaupun dimulai dengan bisnis yang bermodal sangat terbatas dan hanya satu jenis produk saja, Glowies Beauty mampu menunjukkan kegigihannya untuk berkembang. Dan hingga saat ini, brand lokal ini sudah berhasil menambah ragam produk mereka menjadi 3 produk dan memiliki 13 orang di dalam timnya. Produk mereka bisa semakin dikenal masyarakat karena bergabung bersama Shopee sejak awal didirikan dan memanfaatkan fitur Shopee Live.

Owner Glowies Beauty, Abel De Osmon mengatakan, dirinya merasa bangga karena di usia 21 tahun ini berhasil mencapai mimpinya bahkan saat sedang menjalankan studi. Dengan kerja keras dan memanfaatkan platform yang tepat seperti Shopee.

"Kami dapat menunjukkan bahwa anak rantau dari Sumatera Barat dapat meraih kesuksesan saat berani untuk berkreasi dan berinovasi. Kami melihat bahwa dengan memasarkan produk Glowies Beauty di Shopee akan mampu menjangkau target konsumen yang kami harapkan. Karena Glowies Beauty juga didirikan di awal masa pandemi, kami memutuskan untuk langsung memusatkan penjualan secara online, salah satunya bersama Shopee. Bagi kami, Shopee merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang pengguna nya dari semua kalangan. Dan puji syukur hasilnya sangat baik, dan kami dapat terus berkembang dan berkolaborasi bersama Shopee hingga saat ini,” ujarnya.