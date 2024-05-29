Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Honda Terpukau dengan Kebangkitan Marc Marquez di Ducati, Alberto Puig: Dia Kandidat Kuat Juara

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |01:02 WIB
Honda Terpukau dengan Kebangkitan Marc Marquez di Ducati, Alberto Puig: Dia Kandidat Kuat Juara
Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez. (Foto: Reuters)
MADRID – Repsol Honda tampaknya terpukau dengan kebangkitan Marc Marquez di Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Bahkan kepala Tim Repsol Honda, Alberto Puig sampai menyebut Marquez layak disebut kandidat kuat juara di musim ini karena penampilan The Baby Alien –julukan Marquez– yang menjanjikan.

Sebagai informasi, Marc Marquez saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen sementara pembalap MotoGP 2024. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu terpaut 41 angka dari pemimpin klasemen Jorge Martin (Ducati Pramac), dan dua angka dari posisi kedua yang dihuni Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Meski masih terpaut cukup jauh, Puig meyakini Marquez merupakan kandidat kuat juara MotoGP 2024. Ia mengatakan, peningkatan performa The Baby Alien bersama Ducati terlihat menjanjikan.

“Saya melihatnya dengan sangat baik. Marc pergi (dari Honda) karena, karena dia menilai dia membutuhkan motor yang lebih kompetitif dan dengan angka-angka tersebut, jelas dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan, bukan?,” kata Puig dilansir dari Motosan, Rabu (29/5/2024).

Alberto Puig

“Dia terpaut 39 poin -sekarang 41- dari pimpinan klasemen, dia mengalami kecelakaan dalam tiga balapan, yah, dalam satu balapan dia terjatuh, saya tidak tahu kenapa, di balapan lainnya dia diusir, jadi dia adalah pembalap dengan opsi yang jelas untuk memenangkan kejuaraan dunia,” tambahnya.

Walaupun belum meraih kemenangan dari enam seri balapan, Marquez sudah mengamankan tiga podium secara beruntun dalam tiga seri balapan terakhir. Terbaru, dia mampu menyabet posisi ketiga di MotoGP Catalunya 2024, Minggu (26/5/2024) lalu.

1 2
