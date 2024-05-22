Perdana Menteri Jumpa Stefano Domenicali, Balapan F1 di Thailand Semakin Dekat

MOLA – Formula 1 (F1) nampak semakin dekat untuk menggelar balapan baru di kawasan Asia, tepatnya di Thailand. Sebab, Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, dilaporkan baru saja bertemu dengan CEO F1, Stefano Domenicali, untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut.

Thavisin sudah mengadakan pertemuan dengan Domenicali pada bulan lalu di negaranya. Kemudian, pada akhir pekan lalu, dia muncul sebagai tamu dalam GP Emilia-Romagna di Italia dan kembali bertemu dengan sang CEO yang diyakini untuk menindaklanjuti pembicaraaan mereka soal GP Thailand.

Meski begitu, menurut laporan The Race yang dilansir pada Selasa (21/5/2024), kedua belah pihak belum menjalani kesepakatan apa pun. Akan tetapi, Thavisin dikabarkan sangat yakin bisa membawa balapan F1 ke Bangkok, Thailand, dan hal itu bakal dapat dikonfirmasi pada tahun ini.

Thailand sendiri berencana menggelar balapan jet darat paling bergengsi di dunia itu dalam sirkuit jalanan di Bangkok. Thavisin ingin balapan di negaranya masuk ke dalam kalender F1 pada 2027 atau 2028 mendatang.

Dalam perjalanannya ke Imola pada akhir pekan lalu, Thavisin juga melakukan pertemuan dengan Kepala Tim Red Bull Racing, Christian Horner. Selain itu, dia juga menyambangi pembalap Williams yang berasal dari Thailand, Alex Albon, yang baru saja menandatangani kontrak multi-tahun baru yang akan membuatnya tetap berada di grid F1 sampai balapan kandangnya bisa terwujud.

Menurut laporan tersebut, diharapkan Red Bull, yang berasal dari pertemuan mendiang salah satu pendiri perusahannya yakni Dietrich Mateschitz dengan Chaleo Yoovidhya di Thailand pada awal 1980an, bisa menjadi sponsor utama dalam proyek GP Thailand ini. Keluarga Yoovidhya memang memiliki 51 persen saham Red Bull GmbH danmerupakan pendukung penting tim Red Bull di F1 meski dilakukan secara diam-diam.