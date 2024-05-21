Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kunci Sukses Amri Syahnawi/Indah Cahya Sabet Titel Perdana di Slovenia Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |00:09 WIB
Kunci Sukses Amri Syahnawi/Indah Cahya Sabet Titel Perdana di Slovenia Open 2024
Amri Syahnawi/Indah Cahya Sari Jamil juara di Slovenia Open 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

MARIBOR – Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Indah Cahya Sari Jamil, berhasil menyabet titel perdana mereka di Slovenia Open 2024. Mereka pun membeberkan kunci kesuksesan dalam merebut gelar juara tersebut.

Ya, Amri/Indah sukses naik podium pertama Slovenia Open 2024. Kepastian itu didapat usai memenangkan partai final kontra kompatriot mereka, Verrel Yustin Mulia/Priskila Venus Elsadai.

Amri Syahnawi/Indah Cahya Sari Jamil. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia

Laga final berlangsung di Maribor, Slovenia, pada Minggu 19 Mei 2024. Lewat rubber game berdurasi 57 menit, Amri/Indah menang dengan skor 15-21, 22-20, dan 21-19.

Kendati menang, Amri/Indah mengaku sangat kesulitan mengimbangi permainan Verrel/Priskila. Namun, meremendapatkan momentum untuk bangkit di gim terakhir sehingga berhasil juara.

“Di sepanjang pertandingan, kami tertekan terus,” kata Amri dilansir dari rilis PBSI, Selasa (21/5/2024).

Halaman:
1 2
