HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP Catalunya 2024, Pedro Acosta Tebar Ancaman kepada Rival

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |22:13 WIB
Jelang MotoGP Catalunya 2024, Pedro Acosta Tebar Ancaman kepada Rival
Pedro Acosta kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Pembalap Red Bull GASGAS Tech3, Pedro Acosta, tebar ancaman jelang MotoGP Catalunya 2024. Dia memperingati para pesaingnya untuk mewaspadai penampilannya di balapan mendatang.

Juara Moto2 2023 itu mengungkapkan sudah belajar banyak dari seri balapan sebelumnya untuk tampil lebih baik. Pedro Acosta juga yakin banyak pendukungnya yang akan hadir dalam balapan itu.

Pedro Acosta

“Kami akan melihat bagaimana kami mengelola ban sepanjang akhir pekan di sirkuit dengan cengkeraman rendah, untungnya dalam 5 balapan pertama ini saya telah belajar lebih banyak tentang topik ini,” ujar Acosta, dikutip dari Crash, Senin (20/5/2024).

“Meski begitu, saya sangat menantikan akhir pekan ini dan melihat bagaimana penonton GASGAS memenuhi tribun dengan warna merah!,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
