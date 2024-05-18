Hasil Semifinal Wilayah NBA 2023-2024 Hari Ini: Hajar New York Knicks, Indiana Pacers Paksa Mainkan Gim Ke-7

HASIL semifinal wilayah NBA 2023-2024 hari ini, Sabtu (18/5/2024) pagi WIB, menyajikan pertarungan antara Indiana Pacers vs New York Knicks. Hasilnya, Pacers sukses menang atas Knicks dengan skor 116-103 di Gainbridge Fieldhouse, Indiana.

Kemenangan tersebut membuat skor antara kedua tim saat ini imbang 3-3. Dengan begitu, perlu dilakukan gim ketujuh yang menjadi partai yang menentukan tim mana yang akan melaju ke babak final wilayah Timur dan berhadapan dengan Boston Celtics.

Kuarter pertama duel antara Pacers dan Knicks berjalan sengit dengan kedua tim yang bergantian mencuri poin. Dua belas menit pertama pertandingan berakhir dengan keunggulan Knicks 30-29.

Tak ingin mengecewakan para pendukung sendiri di Gainbridge Fieldhouse, Pacers pun memanas pada kuarter kedua dan membalikkan keadaan menjadi 61-51. Pemain andalan Knicks, Jalen Brunson, dijaga ketat dan hanya mampu mencetak enam poin dalam 24 menit pertama ini.

Knicks mencoba bangkit pada kuarter ketiga, tetapi Pacers pun tak mengendurkan serangan dan dengan mudah menambah poin balasan setelah Knicks mencetak poin. Alhasil, Pacers masih unggul 88-63 memasuki kuarter terakhir.

Pada kuarter terakhir, Knicks tak mampu memperkecil selisih poin hingga berakhirnya pertandingan. Pacers pun mencuri gim keenam dan memaksa digelarnya gim ketujuh dengan kemenangan 116-103.