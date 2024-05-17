Advertisement
HOME SPORTS

Shopee dan JKT48 Bawa Keseruan di 6.6 Great Mid-Year Sale

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |07:51 WIB
Shopee dan JKT48 Bawa Keseruan di 6.6 Great Mid-Year Sale
Keseruan 6.6 Great Mid-Year Sale Shopee dan JKT48. (Foto: dok istimewa)
JAKARTA - Shopee 6.6 Great Mid-Year Sale sudah mulai meramaikan tengah tahun yang berlangsung sejak 13 Mei hingga 6 Juni 2024.

Pertengahan tahun menjadi waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, merayakan pencapaian yang telah dilakukan setelah 5 bulan, kembali mengisi motivasi dan memperhatikan apa yang perlu dikembangkan untuk melanjutkan perjalanan hingga akhir tahun nanti. Inilah yang disebut dengan Mid-Year Reset atau refleksi tengah tahun.

Daniel Minardi, Director of Business Partnership Shopee Indonesia mengatakan, “Hadirnya kampanye 6.6 Great Mid-Year Sale ini memang berangkat dari pemahaman, bahwa pertengahan tahun merupakan momen penting untuk menilai kembali relevansi dari sebuah tujuan ataupun evaluasi dari sebuah upaya."

"Dengan ragam produk pilihan, kami berupaya memenuhi kebutuhan pengguna, baik dalam menyusun strategi yang efektif dan efisien, maupun menemani perjalanan pengguna," ujarnya.

Pihaknya berharap, bukan hanya sekadar platform belanja, tetapi kampanye ini juga menjadi ruang harapan tengah tahun bagi seluruh ekosistem, teman setiap dalam mengeksplorasi diri bagi pembeli, memberikan semangat bagi pelaku usaha lokal untuk terus berkembang dan ruang berkreasi bagi para konten kreator.

Setelah menjalankan berbagai rutinitas, refleksi tengah tahun merupakan langkah penting dalam setiap perjalanan. Tidak hanya merayakan pencapaian diri, waktu ini juga dimanfaatkan untuk melakukan introspeksi terhadap resolusi yang ingin dituju.

Maka dari itu, menemani pengguna dalam proses evaluasi diri tengah tahun, kampanye 6.6 Great Mid-Year Sale hadir dengan deretan kejutan yang bertujuan untuk mendukung para pengguna dalam memenuhi kebutuhan menjadi lebih mudah, kapanpun, dan dimanapun dengan penawaran utama, antara lain:

  • Gratis Ongkir Rp 0: Pengguna bisa mendapatkan Gratis Ongkir tanpa minimum belanja setiap hari selama kampanye berlangsung.
  • 6 Miliyar Hadiah Gratis: Pengguna bisa mengumpulkan poin dengan menyelesaikan berbagai misi baik itu core mission & daily mission sepanjang kampanye. Nantinya poin-poin yang telah dikumpulkan dapat ditukar setiap harinya dengan berbagai hadiah menarik seperti Mobil, iPhone, emas, dan berbagai voucher belanja hingga 1JT. Cari tahu lebih lanjut, mengenai jumlah poin setiap masing-masing produk, dapat langsung di cek di platform Shopee.
  • Pesta Diskon 60%: Jangan lewatkan dan menikmati voucher diskon 60% setiap hari untuk berbagai produk pilihan.

Shopee 6.6 Great Mid-Year Sale Buka Pilihan Pengguna dalam Eksplorasi Diri

Foto: dok istimewa


