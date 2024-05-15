Advertisement
MOTOGP

Finis Ke-5 di MotoGP Prancis 2024, Maverick Vinales: Saya Sudah Diberitahu Mustahil Menang di Le Mans

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |01:05 WIB
Finis Ke-5 di MotoGP Prancis 2024, Maverick Vinales: Saya Sudah Diberitahu Mustahil Menang di Le Mans
Pembalap Tim Aprilia Racing, Maverick Vinales. (Foto: Reuters)
A
A
A

LE MANS – Sebelum tampil di MotoGP Prancis 2024, pembalap Tim Aprilia Racing, Maverick Vinales ternyata sudah diperingati oleh krunya untuk tak berharap lebih bisa menang di Sirkut Le Mans. Karena itulah, ia tidak terlalu kecewa mengakhiri balapan seri Prancis itu dengan berada di posisi kelima.

Vinales kini selalu menatap setiap seri yang ada dengan sangat percaya diri setelah tampil kuat di awal musim ini. Namun, Sirkuit Le Mans adalah trek stop-and-go di mana para pembalap Ducati, dengan mesin yang sangat bertenaga dan punya traksi superior dari motor Desmosedici mereka bisa tampil sangat kuat.

Benar saja, empat posisi teratas diamankan oleh merek asal Italia itu dalam balapan utama MotoGP Prancis 2024. Vinales pun telah diperingkatkan oleh para mekaniknya untuk tidak berekspektasi tinggi di Le Mans karena treknya belum tentu cocok untuk motor RS-GP24-nya.

“Saya pikir kami akan tampil bagus, tapi orang-orang menjelaskan kepada saya bahwa akhir pekan di Prancis belum tentu ideal untuk motor kami. Mereka benar,” kata Vinales dilansir dari Speedweek, Rabu (15/5/2024).

Dalam balapan yang berlangsung akhir pekan lalu itu, Top Gun -julukan Vinales- start dari posisi ketiga. Namun, dia melebar di Tikungan 1 sampai akhirnya bisa kembali lagi ke jalur balap. Ternyata, hal itu terjadi karena motornya mengalami masalah.

Maverick Vinales

“Saya mematikan alat starter dan ingin mengerem, namun motor bergetar sangat keras sehingga saya tidak dapat mempertahankannya di jalur,” jelas rider asal Spanyol itu.

Meski begitu, insiden tersebut tak berarti apa-apa baginya. Vinales mampu bangkit dari lap pertama untuk kembali ke posisi empat dan terus berusaha merebut posisi tiga besar hampir di sepanjang balapan.

