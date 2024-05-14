Lando Norris Asapi Max Verstappen di F1 GP Miami 2024, Red Bull Racing Soroti Kebangkitan McLaren

MILTON KEYNES – Red Bull Racing tengah menyoroti kebangkitan McLaren di F1 2024. Penasihat dan kepala tim Red Bull Racing, Herlmut Marko, angkat bicara mengenai performa McLaren setelah penampilan impresif Lando Norris di F1 GP Miami 2024.

Ya, Lando Norris berhasil mengklaim kemenangan di F1 GP Miami 2024. Pembalap asal Inggris itu sukses mengasapi Max Verstappen (Red Bull Racing) dan Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) di Miami International Autodrome, Florida, Amerika Serikat, pada 6 Mei 2024.

Kemenangan ini disebut-sebut menjadi pertanda berkembangnya McLaren. Meski begitu, Helmut Marko tidak terlalu khawatir Verstappen bisa terkejar Norris di klasemen sementara.

“Saya tidak khawatir, Norris tertinggal lebih dari 50 poin (dari Verstappen),” kata Marko, dinukil dari Planet F1, Selasa (14/5/2024).

“Selain itu, kami menghadirkan peningkatan pada Imola, yang sangat saya harapkan. Namun Miami menunjukkan bahwa kami harus berkonsentrasi pada sisi olahraga,” sambungnya.