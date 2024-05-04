Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Piala Uber 2024: Main di Laga Penentu Kontra Thailand, Ester Nurumi Alami Perasaan Campur Aduk

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |01:01 WIB
Piala Uber 2024: Main di Laga Penentu Kontra Thailand, Ester Nurumi Alami Perasaan Campur Aduk
Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU - Pebulutangkis tunggal putri Tanah Air, Ester Nurumi Tri Wardoyo mengaku memiliki perasaan campur aduk saat tampil di laga penentu antara Indonesia vs Thailand pada perempatafinal Piala Uber 2024. Ia mengaku awalnya sempat tegang, namun di sisi lain ia juga termotivasi untuk menjadi pahlawan kemenangan Indonesia di laga penentu tersebut.

Seperti yang diketahui, Ester melakoni partai ketiga menghadapi Supanida Katethong di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Jumat 3 Mei 2024 siang WIB. Ia mengatasi Katethong secara dramatis dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-19.

Kemenangan ini terbilang mengejutkan karena Katethong lebih diunggulkan dan head to head kalah 0-3. Namun, Ester tidak ingin menyerah begitu saja.

Pasalnya secara mental, Ester lebih diuntungkan karena Indonesia sudah unggul 2-0 atas Thailand. Pemain berusia 19 tahun itu pun sempat mengaku tegang namun memiliki motivasi kuat untuk memenangkan laga.

Ester Nurumi Tri Wardoyo

"Puji Tuhan sangat senang bisa menang dan menjadi penentu tim Uber Indonesia ke semifinal," ucap Ester dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (4/5/2024).

"Masuk lapangan sempat tegang, tapi karena tim sudah unggul 2-0 jadi tadi bukan menjadikan beban untuk saya tapi motivasi supaya saya bisa bermain lebih tenang dan lebih baik lagi," lanjutnya.

Halaman:
1 2
