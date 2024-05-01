Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Terseok-seok di MotoGP 2024, Joan Mir Justru Merasa Mulai Temukan Titik Terang dalam Pengembangan Motor Honda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |01:05 WIB
Terseok-seok di MotoGP 2024, Joan Mir Justru Merasa Mulai Temukan Titik Terang dalam Pengembangan Motor Honda
Joan Mir kala membela Repsol Honda. (Foto: Repsol Honda)
A
A
A

JEREZ – Pembalap Repsol Honda, Joan Mir, terseok-seok dalam mengarungi MotoGP 2024. Meski begitu, dia malah merasa mulai temukan titik terang dalam pengembangan motor balap Honda.

Hal ini disampaikan Mir usai menjalani tes di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Senin 29 April 2024. Menurutnya, timnya memperoleh kemajuan setelah mencoba konsep berbeda dalam tes tersebut.

Joan Mir

Honda masih tak kunjung bangkit setelah melewati seri keempat musim ini di MotoGP Spanyol 2024 akhir pekan lalu. Dalam balapan utama, Joan Mir finis di urutan 12, sedangkan rekan setimnya, Luca Marini, menyelesaikan balapan 24 lap itu di posisi paling buncit.

Hasil itu pun didapat berkat banyaknya kecelakaan yang dialami para pembalap di depan mereka. Alhasil, dari 25 rider yang turun, hanya 17 saja yang mampu menyelesaikannya hingga lap terakhir.

Dalam tes di Jerez kemarin, hasilnya pun terlihat tak jauh berbeda. Catatan waktu terbaik yang didapat Mir berselisih lebih dari 1,3 detik dari sang pembalap tercepat, Fabio Di Giannantonio, dari Pertamina Enduro VR46 Ducati sehingga juara MotoGP 2020 itu hanya berada di posisi 21. Marini bahkan duduk tiga tempat di bawahnya dengan selisih 1,7 detik dari puncak.

Kendati terlihat buruk dari catatan waktu yang ada, Mir mengungkapkan bahwa sebenarnya hasil tes di Jerez tersebut jauh lebih positif untuk timnya. Sebab, mereka mencoba konsep yang berbeda dan itu menghasilkan titik terang untuk arah yang mereka ambil dalam tahap pengembangan motor RC213V berikutnya.

“Hari ini lebih positif dari yang terlihat. Kami mencoba konsep yang berbeda dan berhasil. Saya pikir itulah arah yang ingin saya ambil di masa depan,” kata Mir, dilansir dari Speedweek, Rabu (1/5/2024).

Halaman:
1 2
