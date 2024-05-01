Marc Marquez Blak-blakan Ungkap Adaptasinya dengan Motor Ducati di MotoGP 2024

JEREZ – Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, blak-blakan ungkap adaptasinya dengan motor Ducati di MotoGP 2024. Dia mengaku sudah jauh lebih baik memahami motornya sehingga masa adaptasinya dengan Desmosedici GP23 kini sudah memasuki tahap akhir.

Hal ini diungkap Marquez usai balapan MotoGP Spanyol 2024 pada akhir pekan lalu. Saat mentas di seri keempat MotoGP 2024 itu, Marquez berhasil menuai hasil manis.

Setelah meraih pole position dan menjadi runner up dalam balapan utama MotoGP Spanyol 2024 pada akhir pekan lalu, Marquez menjalani tes di Sirkuit Jerez selama delapan jam. Dia pun finis kelima dengan selisih 0,232 detik saja dari sang pembalap tercepat, Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Ducati.

The Baby Alien -julukan Marquez- mencatatkan waktu terbaiknya di awal sesi. Selepas itu, rider berusia 30 tahun tersebut berkonsentrasi pada hal lain untuk dicoba pada kuda besinya.

Marquez pun merasa ini menjadi tes pertamanya sebagai pembalap Ducati. Dalam tes itu pun, fokusnya adalah soal peningkatan dan bukan penyesuaian dengan motornya.

Kata pembalap asal Spanyol itu sekarang dirinya sudah lebih jauh memahami kuda besinya. Alhasil, Marquez sudah tahu apa yang harus dilakukan atau tidak dalam pengembangannya.

“Dibandingkan dengan tes di Malaysia dan Qatar, saya membuat pernyataan yang sangat berbeda. Saat itu, saya belum beradaptasi dengan motor, saya ragu dan berkata mungkin ya, mungkin tidak dalam beberapa hal. Sekarang saya telah mengambil langkah besar, komentar saya sangat tepat,” kata Marquez, dilansir dari Speedweek, Rabu (1/5/2024).

“Perbedaan itu seperti siang dan malam dibandingkan dulu. Ini membantu para teknisi untuk memahami gaya mengemudi saya dengan lebih baik,” tambahnya.