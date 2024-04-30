Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap Legenda MotoGP Asal Spanyol, Nomor 1 Kantongi 13 Gelar Juara Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |12:59 WIB
5 Pembalap Legenda MotoGP Asal Spanyol, Nomor 1 Kantongi 13 Gelar Juara Dunia
5 Pembalap Legenda MotoGP Asal Spanyol. (Foto: HRC MotoGP)
ADA 5 pembalap legenda MotoGP yang berasal dari Spanyol. Sebagai negara yang dikenal memiliki banyak pembalap hebat, nyatanya sejauh ini baru ada lima pembalap asal Spanyol yang masuk ke dalam 38 nama MotoGP Hall of Fame.

Seperti yang diketahui, MotoGP memiliki sebuah kewenangan untuk mendaftarkan pembalap untuk bergabung di Hall of Fame. Mereka-mereka pun disebut legenda MotoGP karena penampilan luar biasanya kala masih aktif di ajang balap tersebut.

Memang nama-nama yang masuk ke dalam Hall of Fame MotoGP sudah pensiun, jadi jangan kaget jika tak menemukan nama Marc Marquez, yang merupakan rider asal Spanyol. Pada 2023 lalu, hanya dua nama saja masuk Hall of Fame dan layak disebut legenda MotoGP.

Kedua pembalap itu adalah Andrea Dovizioso (Italia) dan Hans-Georg Anscheidt (Jerman). Sejauh ini sudah ada 38 pembalap dalam daftar legenda MotoGP yang dimulai pada 2000 tersebut. Lantas siapa saja yang dari Spanyol?

Berikut 5 Pembalap Legenda MotoGP Asal Spanyol:

5. Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo

Lorenzo baru masuk daftar legenda MotoGP pada 2022 silam. Selama kariernya, Lorenzo sudah merasakan lima gelar juara dunia.

Tiga berasal dari kelas MotoGP dan dua sisanya saat Lorenzo masih bermain di kelas 250cc. Pada masa emasnya, Lorenzo adalah salah satu rival dari legenda Valentino Rossi.

4. Jorge Martinez

Jorge Martinez baru masuk Hall of Fame MotoGP pada 2019 silam. Martinez tercatat pernah menjadi juara dunia 125cc (1988), tiga kali juara dunia 80cc (1986-1988).

Dalam kariernya, Martinez membukukan 37 kemenangan grand prix.

