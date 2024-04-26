Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kalahkan Devin Haney, Ryan Garcia Tantang Sean OMalley

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |17:59 WIB
Kalahkan Devin Haney, Ryan Garcia Tantang Sean OMalley
A
A
A

RYAN Garcia memberikan peringatkan kepada Sean O'Malley jika berminat untuk bertarung. Ia meminta Sean O'Malley untuk bersiap, jika tidak akan menghajarnya hingga berdarah.

Ryan Garcia berhasil mengalahkan Devin Haney dalam pertarungan 12 ronde yang berlangsung di Barclays Center, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/4/2024). Hasil tersebut membuat Ryan Garcia meraih 25 kemenangan dengan 20 diantaranya KO da baru merasakan satu kekalahan.

Meski mendapatkan kemenangan atas Devin Haney, tetapi Ryan Garcia tak mendapatkan sabuk juara karena tidak datang ke sisi timbang badan. Alhasil, Devin Haney masih berstatus juara dunia kelas super ringan WBC.

Kendati demikian, penampilan Ryan Garcia mendapatkan respon dari Sean O'Malley. Juara kelas Bantam UFC itu tertarik untuk bertarung dengan Ryan Garcia di ring tinju.

Namun, Sean O'Malley belum siap untuk bertarung tinju dengan Ryan Garcia. Petarung berusia 29 tahun itu mengakui akan berbicara mengenai pertarungan tinju dengan Ryan Garcia, setelah menjalani dua pertarungan.

Sementara pernyataan Sean O'Malley mendapatkan respon dari Ryan Garcia. Namun, ia memberikan peringatan kepada Sean O'Malley mengenai keputusannya untuk berhadapan dengannya di ring tinju.

Halaman:
1 2
