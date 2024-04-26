Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Panas! Dani Pedrosa Tantang Jorge Lorenzo Adu Tinju, Pembalap MotoGP Lain Siap Nonton

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |18:43 WIB
Panas! Dani Pedrosa Tantang Jorge Lorenzo Adu Tinju, Pembalap MotoGP Lain Siap Nonton
Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo akan berduel di atas ring tinju (Foto: MotoGP)
A
A
A

DUA mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa saling menantang untuk beradu jotos di ring tinju. Belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab utama, namun kedua pembalap memang sudah menjadi musuh bebuyutan sejak masih belia.

Salah satu momen ikonik ialah saat Pedrosa menolak berjabat tangan dengan Lorenzo dalam sesi konferensi pers. Momen itu terjadi pasca kualifikasi GP Jerrez 2008 kelas 250 cc.

Saat ini, keduanya sudahmemutuskan untuk pensiun sebagai pembalap. Jorge Lorenzo menjadi komentator TV MotoGP dan Dani Pedrosa bertugas sebagai test rider di tim KTM.

"Setelah perbedaan kami, baik di dalam maupun di luar lapangan, saya rasa waktunya telah tiba untuk mengambil kesempatan dan saling berhadapan di atas ring. @26_danipedrosa Saya menantang Anda. Apakah Anda menerimanya?" kata Lorenzo dalam akun instagramnya dikutip Kamis (25/4/2024).

Postingan Lorenzo kemudian mendapat tanggapan langsung dari Dani Pedrosa. Test rider KTM itu menerima tantangan Lorenzo dan merasa dirinya sangat siap untuk berduel di ring tinju

"Awalnya itu seperti ide yang cukup gila, tapi kemudian saya pertimbangkan kembali. Saya merasa bugar dan perasaan untuk memberi pukulan benar-benar bikin saya penasaran, jadi saya menerimanya," kata Pedrosa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement