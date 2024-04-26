Panas! Dani Pedrosa Tantang Jorge Lorenzo Adu Tinju, Pembalap MotoGP Lain Siap Nonton

DUA mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa saling menantang untuk beradu jotos di ring tinju. Belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab utama, namun kedua pembalap memang sudah menjadi musuh bebuyutan sejak masih belia.

Salah satu momen ikonik ialah saat Pedrosa menolak berjabat tangan dengan Lorenzo dalam sesi konferensi pers. Momen itu terjadi pasca kualifikasi GP Jerrez 2008 kelas 250 cc.

Saat ini, keduanya sudahmemutuskan untuk pensiun sebagai pembalap. Jorge Lorenzo menjadi komentator TV MotoGP dan Dani Pedrosa bertugas sebagai test rider di tim KTM.

"Setelah perbedaan kami, baik di dalam maupun di luar lapangan, saya rasa waktunya telah tiba untuk mengambil kesempatan dan saling berhadapan di atas ring. @26_danipedrosa Saya menantang Anda. Apakah Anda menerimanya?" kata Lorenzo dalam akun instagramnya dikutip Kamis (25/4/2024).

BACA JUGA: Jorge Lorenzo Sebut Marc Marquez Tak Bisa Bersaing di MotoGP 2024

Postingan Lorenzo kemudian mendapat tanggapan langsung dari Dani Pedrosa. Test rider KTM itu menerima tantangan Lorenzo dan merasa dirinya sangat siap untuk berduel di ring tinju

"Awalnya itu seperti ide yang cukup gila, tapi kemudian saya pertimbangkan kembali. Saya merasa bugar dan perasaan untuk memberi pukulan benar-benar bikin saya penasaran, jadi saya menerimanya," kata Pedrosa.