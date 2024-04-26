Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hati-Hati Francesco Bagnaia hingga Marc Marquez, Maverick Vinales Mulai Diperhitungkan Juara MotoGP 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |01:03 WIB
Hati-Hati Francesco Bagnaia hingga Marc Marquez, Maverick Vinales Mulai Diperhitungkan Juara MotoGP 2024
Maverick Vinales kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

EKS pembalap MotoGP, Danilo Petrucci, membicarakan persaingan juara MotoGP 2024. Meski masih dini untuk membahas hal tersebut, Petrucci sudah punya jagoan tersendiri. Dia mulai memperhitungkan sosok Maverick Vinales untuk menjadi kampiun musim ini, di samping para pembalap Ducati.

Ya, Vinales memang sukses tampil moncer di awal musim MotoGP 2024. Aksi fantastisnya terlihat di MotoGP Amerika Serikat 2024.

Maverick Vinales

Pembalap asal Spanyol itu berhasil menyapu bersih kemenangan di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat. Vinales menang di sesi sprint race dan juga balapan utama.

Mendapati hasil ini, Petrucci pun tampak terpukau dengan aksi Vinales. Dia bahkan sampai turut menjagokan Vinales dalam perebutan gelar juara MotoGP musim ini.

Halaman:
1 2
