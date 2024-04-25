Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Prediksi BWF soal Penampilan Indonesia di Piala Thomas 2024: Jonatan Christie Cs Diyakini Bakal Bangkit!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |22:04 WIB
Prediksi BWF soal Penampilan Indonesia di Piala Thomas 2024: Jonatan Christie Cs Diyakini Bakal Bangkit!
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024. (Foto: PBSI)
FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) membuat prediksinya jelang Piala Thomas dan Uber 2024. Tim bulu tangkis Indonesia pun turut jadi sorotan, di mana Jonatan Christie cs diyakini bakal bangkit di Piala Thomas 2024.

Ya, ajang Piala Thomas dan Uber 2024 akan segera berlangsung. Tepatnya, turnamen ini akan berlangsung di Chengdu, China, pada 27 April hingga 5 Mei 2024.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024

Salah satu yang disorot adalah tim putra Indonesia yang menurut BWF bakal bangkit di Piala Thomas tahun ini. Tim putra Indonesia sendiri tergabung di dalam Grup C Piala Thomas 2024. Bisa dibilang ini merupakan grup neraka karena dihuni oleh tim-tim kuat seperti Thailand, Inggris dan sang juara bertahan, India.

Tim Merah-Putih sendiri membawa kekuatan penuh ke Piala Thomas 2024 yang berisikan empat pemain tunggal putra dan enam pemain ganda putra. Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, Alwi Farhan, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin, Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri.

BWF pun menilai pertandingan antara Indonesia dan India bakal menjadi sorotan di fase grup Piala Thomas 2024. Sebab, ini merupakan pertemuan dua negara yang menjadi juara dalam dua edisi terakhir.

Seperti diketahui, pada edisi 2022, skuad Garuda ditumbangkan Kidambi Srikanth dkk di partai final dengan skor telak 0-3. Hasil ini membuat India meraih titel Piala Thomas pertama mereka sepanjang sejarah.

Selain itu, BWF juga memprediksi Indonesia bakal bangkit dan berusaha untuk menjadi juara lagi seperti di ajang Piala Thomas 2020. Sebab menurut BWF, Indonesia memiliki tunggal putra yang sedang naik daun dalam tur Eropa lalu dan juga membawa para ganda putra terbaik yang mereka miliki.

“Pertandingan antara Indonesia dengan India di Grup C kemungkinan akan menjadi salah satu sorotan awal turnamen ini. Dengan Jonatan Christie, Anthony Ginting dan Chico Aura Dwi Wardoyo mencapai performa terbaiknya di Eropa, dan dengan pasangan ganda yang kuat, Indonesia akan bertekad untuk mengulangi pada 2021 (edisi 2020, digelar 2021 karena covid),” tulis BWF di laman resmi mereka, Kamis (25/4/2024).

