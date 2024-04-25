Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Olimpiade Paris 2024, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Sebut Tugas Belum Berakhir!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |02:55 WIB
Tembus Olimpiade Paris 2024, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Sebut Tugas Belum Berakhir!
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menyebut tugasnya belum selesai meski lolos Olimpiade Paris 2024 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
JAKARTA - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari lega berhasil mengamankan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun begitu, mereka juga menyadari tugas belum berakhir.

Berdasarkan perhitungan matematis, Rinov/Pitha saat ini memang sudah dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka finis di peringkat 15 dalam race to Olympic 2024 dan menjadi satu-satunya wakil ganda campuran Indonesia yang lolos ke Paris.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Perjuangan pun tidak mudah karena dalam waktu satu tahun, Rinov/Pitha baru benar-benar memastikan tiket ke Paris pada turnamen terakhir di Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024). Bahkan, mereka harus menjalani lima tur Eropa selama beruntun demi tiket ke Paris.

Keberhasilan lolos ke Olimpiade pun sangat disyukuri oleh Rinov/Pitha. Juara Spain Masters 2024 itu merasa lega karena dalam kurun satu waktu tahun mereka juga mengalami pasang surut.

"Alhamdulillah sangat bersyukur. Enggak mudah juga ya satu tahun ada naik turunnya, dari segi prestasi, dari komunikasi dan lain-lain sempat ada yang kurang bagusnya. Tetapi akhirnya Allah kasih izin kami bisa main dan dapat hasil yang memang bagus di akhir-akhir tur," ucap Pitha kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (25/4/2024).

Hal yang sama diungkapkan oleh Rinov. Ia juga menekankan pencapaian ini belumlah berakhir. Sebab, pertarungan sesungguhnya ada di panggung Olimpiade yang akan digelar pada Juli-Agustus 2024 mendatang.

