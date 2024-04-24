Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap Tampil dengan Wildcard di MotoGP Spanyol 2024, Siapa Saja?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |01:39 WIB
3 Pembalap Tampil dengan <i>Wildcard</i> di MotoGP Spanyol 2024, Siapa Saja?
Stefan Bradl akan kembali tampil dengan status wildcard (Foto: MotoGP)
A
A
A

JEREZ – Jumlah pembalap yang tampil di MotoGP Spanyol 2024 pada akhir pekan ini akan bertambah tiga orang. Sebab, bakal ada tiga pembalap wildcard yang turun dalam balapan di Sirkuit Jerez-Angel Nieto itu.

Dilansir dari Crash, pada Rabu (24/4/2024), pembalap pertama yang dipastikan mentas di MotoGP Spanyol 2024 lewat jalurwild card adalah Dani Pedrosa. KTM bahkan telah mengonfirmasi penampilan rider pengujinya itu pada balapan di Amerika Serikat dua pekan lalu.

Dani Pedrosa (Red Bull KTM) tampil pada MotoGP San Marino 2023 dengan status wildcard (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Pedrosa sendiri tampil luar biasa dalam penampilan wildcard-nya tahun lalu di Jerez. Kala itu, ia mengamankan start dari barisan kedua dan kemudian finis di posisi keenam dalam sprint dan ketujuh dalam balapan utama.

Kali terakhir pembalap berusia 38 tahun itu tampil sebagai wildcard adalah di MotoGP San Marino 2023. Dalam kesempatan itu, Pedrosa menampilkan beberapa perangkat baru seperti sasis serat karbon yang hampir membuatnya naik podium dalam dua balapan yang ada.

Selain Pedrosa, Aprilia dan Honda telah mengonfirmasi pembalap penguji mereka masing-masing, Lorenzo Savadori dan Stefan Bradl, juga akan berkompetisi sebagai wildcard di MotoGP Spanyol 2024. Alhasil, jumlah pembalap yang akan mentas di Jerez menjadi 25.

Halaman:
1 2
