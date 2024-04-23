Kisah Marc Marquez Akui Bakal Pensiun Dini dari MotoGP jika Masih Bertahan Setahun Lagi di Repsol Honda

KISAH Marc Marquez akui bakal pensiun dini dari MotoGP jika masih bertahan setahun lagi di Repsol Honda menarik untuk diulas. Sebab, hal itu menguak sesuatu yang selama ini ditutupi.

Marquez memutuskan meninggalkan Honda pada akhir MotoGP 2023. Padahal, kontraknya masih berlaku hingga MotoGP 2024.

Keputusan pahit itu diambil demi menerima tantangan bersama Gresini Racing pada MotoGP 2024. Marquez beralasan ingin menikmati lagi perasaan untuk tampil kompetitif di lintasan balap.

Sejatinya, Marquez dan Honda sudah menjadi duet ikonik. Keduanya sukses merebut enam titel juara dunia MotoGP pada kurun 2013-2023. Namun, kerja sama itu harus berakhir.

Terpuruknya Honda dalam beberapa tahun terakhir ternyata ikut mengganggu mental Marquez. The Baby Alien bahkan mengaku bakal pensiun dini jika masih bertahan di tim tersebut!

"Itu adalah keputusan yang sangat sulit. Keputusan itu bukan karena mendengarkan kata hati saya. Saya hanya memikirkan apa yang terbaik untuk masa depan,” ungkap Marquez, dinukil dari Crash, Selasa (23/4/2024).