Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marc Marquez Akui Bakal Pensiun Dini dari MotoGP jika Masih Bertahan Setahun Lagi di Repsol Honda

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |15:15 WIB
Kisah Marc Marquez Akui Bakal Pensiun Dini dari MotoGP jika Masih Bertahan Setahun Lagi di Repsol Honda
Marc Marquez memilih meninggalkan Honda demi kesehatan mentalnya (Foto: Twitter/@GresiniRacing)
A
A
A

KISAH Marc Marquez akui bakal pensiun dini dari MotoGP jika masih bertahan setahun lagi di Repsol Honda menarik untuk diulas. Sebab, hal itu menguak sesuatu yang selama ini ditutupi.

Marquez memutuskan meninggalkan Honda pada akhir MotoGP 2023. Padahal, kontraknya masih berlaku hingga MotoGP 2024.

Marc Marquez

Keputusan pahit itu diambil demi menerima tantangan bersama Gresini Racing pada MotoGP 2024. Marquez beralasan ingin menikmati lagi perasaan untuk tampil kompetitif di lintasan balap.

Sejatinya, Marquez dan Honda sudah menjadi duet ikonik. Keduanya sukses merebut enam titel juara dunia MotoGP pada kurun 2013-2023. Namun, kerja sama itu harus berakhir.

Terpuruknya Honda dalam beberapa tahun terakhir ternyata ikut mengganggu mental Marquez. The Baby Alien bahkan mengaku bakal pensiun dini jika masih bertahan di tim tersebut!

"Itu adalah keputusan yang sangat sulit. Keputusan itu bukan karena mendengarkan kata hati saya. Saya hanya memikirkan apa yang terbaik untuk masa depan,” ungkap Marquez, dinukil dari Crash, Selasa (23/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement