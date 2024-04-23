Demi Jaga Kesehatan Mental, Marc Marquez Akui Terpaksa Tinggalkan Repsol Honda

FAENZA – Pembalap asal Spanyol, Marc Marquez mengaku berat saat memutuskan untuk bergabung dengan Gresini Ducati di MotoGP 2024. Namun, ia menilai keputusan itu pilihan terbaik demi menjaga kesehatan mentalnya.

Marc Marquez mengakhiri kiprah bersama Repsol Honda setelah 10 tahun lamanya. Pembalap asal Spanyol itu tercatat sudah membela Honda sejak 2013, dan mengakhirnya pada tahun 2023.

Selama satu dasawarsa, Marquez mampu menjuarai delapan gelar MotoGP bersama Tim Sayap Emas -julukan Repsol Honda. Namun demikian, The Baby Alien mengalami penurunan performa setelah cedera parah pada 2020.

Seiring dengan itu, Honda juga disebut sulit berkembang dan tertinggal dari tim pabrikan lainnya. Marquez pun memutuskan untuk berhenti menjadi pembalap Honda pada akhir musim 2023.

“Itu adalah keputusan yang sangat sulit. Itu tidak mendengarkan hati saya. Itu hanya memikirkan apa yang terbaik untuk masa depan saya,” kata Marquez soal keputusan berpisah dengan Repsol Honda, dikutip dari Crash pada Selasa (23/4/2024).

“Masa depan saya adalah saya ingin menjadi pebalap MotoGP selama bertahun-tahun lagi. Tim Repsol Honda adalah hidup saya, karier saya. Itu sangat sulit. Mekanik saya, teknisi saya, sponsor ada di sana,” sambungnya.