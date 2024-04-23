Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Demi Jaga Kesehatan Mental, Marc Marquez Akui Terpaksa Tinggalkan Repsol Honda

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |00:00 WIB
Demi Jaga Kesehatan Mental, Marc Marquez Akui Terpaksa Tinggalkan Repsol Honda
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Reuters)
A
A
A

FAENZA – Pembalap asal Spanyol, Marc Marquez mengaku berat saat memutuskan untuk bergabung dengan Gresini Ducati di MotoGP 2024. Namun, ia menilai keputusan itu pilihan terbaik demi menjaga kesehatan mentalnya.

Marc Marquez mengakhiri kiprah bersama Repsol Honda setelah 10 tahun lamanya. Pembalap asal Spanyol itu tercatat sudah membela Honda sejak 2013, dan mengakhirnya pada tahun 2023.

Selama satu dasawarsa, Marquez mampu menjuarai delapan gelar MotoGP bersama Tim Sayap Emas -julukan Repsol Honda. Namun demikian, The Baby Alien mengalami penurunan performa setelah cedera parah pada 2020.

Seiring dengan itu, Honda juga disebut sulit berkembang dan tertinggal dari tim pabrikan lainnya. Marquez pun memutuskan untuk berhenti menjadi pembalap Honda pada akhir musim 2023.

Marc Marquez

“Itu adalah keputusan yang sangat sulit. Itu tidak mendengarkan hati saya. Itu hanya memikirkan apa yang terbaik untuk masa depan saya,” kata Marquez soal keputusan berpisah dengan Repsol Honda, dikutip dari Crash pada Selasa (23/4/2024).

“Masa depan saya adalah saya ingin menjadi pebalap MotoGP selama bertahun-tahun lagi. Tim Repsol Honda adalah hidup saya, karier saya. Itu sangat sulit. Mekanik saya, teknisi saya, sponsor ada di sana,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement