HOME SPORTS F1 & A1

Antusias dengan Kepindahan Lewis Hamilton ke Ferrari di F1 2025, Felipe Massa: Sangat Bagus dan Menarik!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |00:01 WIB
Antusias dengan Kepindahan Lewis Hamilton ke Ferrari di F1 2025, Felipe Massa: Sangat Bagus dan Menarik!
Lewis Hamilton pindah ke Scuderia Ferrari di F1 2025. (Foto: Reuters)
A
A
A

EKS pembalap tim Ferrari, Felipe Massa, mengomentari keputusan Lewis Hamilton pindah dari tim Mercedes ke Ferarri di F1 2025. Menyambut antusias, Massa meyakini kepindahan ini akan membuat gelaran F1 musim depan jadi sangat bagus dan menarik.

Ya, keputusan besar diambil Lewis Hamilton pada awal Februari 2024. Setelah 11 tahun mengukir karier fantastis bersama Mercedes, pembalap asal Inggris itu memutuskan angkat kaki guna gabung ke Ferarri.

Lewis Hamilton

Keputusan Hamilton pun sejatinya mengejutkan para penggemarnya. Sebab, dia diketahui baru memperpanjang kontraknya dengan Mercedes pada Agustus 2023.

Hamilton pun masih terikat terikat kontrak hingga akhir musim 2025. Namun, menurut kabar yang berembus, Hamilton mengaktifkan klausul khusus dalam kontraknya yang memungkinkannya hengkang pada akhir musim 2024. Alhasil, kepindahan ke Ferrari jadi mungkin terjadi.

Halaman:
1 2
