HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Prediksi Francesco Bagnaia dan Marc Marquez Jadi Lawan Berat di MotoGP Amerika Serikat 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |16:59 WIB
Jorge Martin Prediksi Francesco Bagnaia dan Marc Marquez Jadi Lawan Berat di MotoGP Amerika Serikat 2024
Jorge Martin siap maksimal di MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

AUSTIN - Jorge Martin memprediksi Francesco Bagnaia dan Marc Marquez akan jadi lawan sulit di MotoGP Amerika Serikat 2024. Pasalnya kedua pembalap tersebut memiliki kecepatan bagus dan sama-sama mengendarai motor Ducati, Desmosedici.

Jorge Martin membuat rekor di latihan bebas kedua (FP2) di sirkuit Circuit of the Americas (COTA). Martinator -julukan Jorge Martin- mencatatkan waktu 2 menit 1,397 detik.

Sementara Jorge Martin unggul 0.076 detik dari Maverick Vinales (Aprilia Racing) yang menempati posisi kedua. Kemudian, ia juga unggul 0.409 detik dari Marc Marquez (Gresini Racing) peringkat ketiga dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ditempat keempat dengan 0.411 detik.

Meski mampu menempati posisi kedua di FP2, tetapi Jorge Marti tak menilai Maverick Vinales bakal menjadi pesaing dalam memperebutkan kemenangan di MotoGP Amerika Serikat 2023. Ia memprediksi Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang akan bersaing denganya dalam memperebutkan kemenangan, karena memiliki kecepatan.

"Maverick (Vinales) sangat kuat dalam satu lap, sementara dalam hal kecepatan, saya pikir Pecco (Bagnaia) dan juga Marc Marquez mereka akan bertarung untuk memperebutkan posisi terdepan," kata Jorge Martin dikutip dari Motosan, Sabtu (13/4/2024).

Sementara Jorge Martin mengatakan Desmosedici GP24 tampil dengan baik dan tak memiliki masalah. Bahkan, ia mengaku tak mengubah apapun usai mendapatkan kemenangan di Portugal.

1 2
