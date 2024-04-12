Maverick Vinales Sempat Berharap Fabio Quartararo Gabung Aprilia Racing

AUSTIN - Maverick Vinales mengaku sempat berharap Fabio Quartararo bergabung ke Aprilia. Vinales percaya proyek motor Aprilia akan sangat cocok dengan El Diablo -julukan Quartararo.

Namun, Fabio Quartararo sendiri telah memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama Monster Energy Yamaha. Pembalap asal Prancis itu akan berada di Monster ENergy Yamaha hingga MotoGP 2026.

Keputusan Fabio Quartararo bertahan di pabrikan asal Itawa, Jepang itu cukup mengejutkan. Sebab, ia dikabarkan sedang didekati Aprilia Racing usai tak mendapatkan motor yang kompetitif bersama Monster Energy Yamaha.

Sementara Maverick Vinales mengaku sulit untuk memberikan tanggapan mengenai Fabio Quartararo yang memilih untuk tetap berada di Monster Energy Yamaha. Namun, ia menilai El Diablo -julukan Fabio Quartararo- memutuskan untuk bertahan karena ada proyek yang menjanjikan.

"Sulit untuk memberikan opini tanpa berada di sana. Kenyataan yang kita miliki bisa sangat berbeda, jadi ini rumit. Saya pikir jika Fabio bertahan di sana, itu karena ada proyek di belakangnya," kata Maverick Vinales dikutip dari Motosan, Jumat (12/4/2024).

Kendati demikian, Maverick Vinales mengaku ingin Fabio Quartararo bergabung dengan Aprilia Racing. Menurutnya dengan adanya Fabio Quartararo membuat Aprilia Racing menjadi lebih berkembang serta pabrikan yang lebih baik dibanding tim lainnya.

(Admiraldy Eka Saputra)