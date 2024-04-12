MotoGP Amerika Serikat 2024: Moncer Musim Lalu, Alex Rins Diprediksi Menggila di COTA musim ini

ALEX Rins diprediksi bakal kembali berdiri di podium tertinggi MotoGP Amerika 2024. The Bakery diyakini bisa mengulangi pencapaiannya saat menjuarai balapan musim lalu.

Pendapat tersebut disampaikan pembalap LCR Honda, Johann Zarco. Rider asal Prancis itu mengakui Rins menang sangat menguasai Sirkuit COTA.

Rins bahkan rutin berdiri di podium juara sejak masih membalap di kelas Moto3. Atas alasan itulah Zarco memprediksi Rins bakal kembali tampil menggila pada balapan nanti.

“Dia luar biasa di sana. Sejak Moto3, dia hampir selalu naik podium dan saya pikir bersama Yamaha dia juga akan tampil bagus di COTA tahun ini," ujarnya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Johann Zarco juga berbicara mengenai peluangnya di MotoGP Amaria Serikat 2024. Rider asal Prancis itu menyebut dirinya masih memilii sejumlah masalah pada motornya jelang mentas di seri ketiga.

“Kami memiliki lebih banyak masalah dengan bagian belakang motor di Portimao dibandingkan Qatar. Tetapi informasi yang kami peroleh dalam balapan adalah yang terbaik," ujar Zarco.